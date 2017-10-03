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Xiaomi, 10 Milyon Satarak Tarih Yazdı

xiaomi
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Yağız Sarman
Yağız Sarman Mobil

Çinli akıllı telefon üreticileri, son zamanlardaki çıkışlarını sürdürmeye devam ediyor. Gün geçtikçe Huawei, Xiaomi gibi telefon markalarının adını daha çok duyar olduk. Huawei, iPhone tanıtımlarından önce tarihte ilk kez Apple’ı geçmişti. Bu gelişmenin ardından Xiaomi de geçtiğimiz ay 10 milyon akıllı telefon satarak Çin’in bu marketteki gücünü gösterdi.

Xiaomi henüz Batı’da yeterince popülarite yakalayamamasına karşın anavatanı Çin ve Hindistan gibi karlı ülkelerde satışlarına tavan yaptırdı. Xiaomi CEO’su Lei Jun tarafından yapılan açıklamaya göre şirket sadece Eylül ayında 10 milyon akıllı telefon satarak tarih yazdı.

redmi4

İlk kez bir ayda 10 milyon akıllı telefon satan şirketin CEO’su satılan her on telefondan birinin Hindistan’da satıldığını aktardı. En çok satılan modelin ise Redmi Note 4 olduğu belirtildi. Geçtiğimiz ay kalıbına sığmamış olsa da Xiaomi yıl bazında düşüş yaşadı. Zira şirketin yıllık satış rakamı 70 milyondan 58 milyona düştü. Ancak gidişata bakılacak olursa yıllık kayıp telafi edilebilir.

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ETİKETLER: xiaomi xiaomi redmi note 4

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