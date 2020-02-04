Xiaomi 100W Hızlı Şarj Teknolojisi İle Akıllı Telefonlar 17 Dakikada Şarj Olacak

Akıllı telefonların hızlı şarj olması tüm kullanıcıların istediği şey. Xiaomi, bu teknolojiyi sunan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri olacak gibi görünüyor. 100W hızlı şarj desteği sayesinde 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefon 17 dakika gibi oldukça kısa sürede tam şarj olabilecek.

Son kullanıcı olarak akıllı telefonların hem yüksek batarya kapasitesine sahip olmasını hem de kısa sürede şarj olmasını istiyoruz. Xiaomi, bu teknolojiyi geliştirme aşamasında. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl 100W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurmuş ve gerçekten mümkün olabildiğini gösteren bir video yayınlamışlardı. 4000 mAh pilli bir telefonun 17 dakikada %100 şarj olduğunu canlı olarak görmüştük. Şirketin önemli isimlerinden Lu Weibing, Xiaomi’nin 100W süper hızlı şarj teknolojisi hakkında daha fazla detay paylaştı.

Pil Kapasitesi Kaybı: Lu Weibing, daha hızlı şarj hızıyla pil kapasitesi kaybının da daha yüksek olduğunu söyledi. 100W hızlı şarjla pil kapasitesi kaybının 30W PD hızlı şarjla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.

Lu Weibing, daha hızlı şarj hızıyla pil kapasitesi kaybının da daha yüksek olduğunu söyledi. 100W hızlı şarjla pil kapasitesi kaybının 30W PD hızlı şarjla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor. Teknoloji Mimarisi: Lu, bu konuya ilişkin çok fazla açıklama yapmadı ancak ultra yüksek voltaj şarj şeması gerektirdiğini söyledi.

Lu, bu konuya ilişkin çok fazla açıklama yapmadı ancak ultra yüksek voltaj şarj şeması gerektirdiğini söyledi. Performans: Bu teknoloji üzerinde çalışırken, şirket 100W şarjın sadece teknik olarak erişilebilir olmasını değil aynı zamanda uzun ve sürdürülebilir şarj süresinin nasıl sağlanacağını da planladı.

Bu teknoloji üzerinde çalışırken, şirket 100W şarjın sadece teknik olarak erişilebilir olmasını değil aynı zamanda uzun ve sürdürülebilir şarj süresinin nasıl sağlanacağını da planladı. Güvenlik: 100W şarjı destekleyen cihazda çoklu güvenlik özellikleri de (anakart, pil, aşırı ısınma, voltaj gibi) sunacak.

100W şarjı destekleyen cihazda çoklu güvenlik özellikleri de (anakart, pil, aşırı ısınma, voltaj gibi) sunacak. Farklı Şarj Senaryoları: Şirket kablolu şarj ve kablosuz şarj gibi farklı şarj senaryolarıyla ilgili kapasiteyi de dikkate aldı.

Bunların dışında Lu Weibing, şirketin 100W hızlı şarj teknolojisinin yakın gelecekte seri üretebileceği noktaya ulaştığını söyledi. Redmi yeni nesil hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk marka olacak. Şu anda en hızlı şarj teknolojisi OPPO’nun 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjı. OPPO Reno Ace telefon en hızlı şarj olan telefon.