Xiaomi'nin 100W Süper Hızlı Şarjlı Telefonu Seri Üretimde

Xiaomi, geçen yıl 100W Süper Hızlı Şarj (Super Charge Turbo) teknolojisini bir videoda göstermişti. Bu teknoloji, 4000 mAh kapasiteli pili sadece 17 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bir yıldan uzun süredir bildiğimiz bu teknoloji sonunda geliyor. Son sızıntılara göre, Xiaomi bu teknolojiyi destekleyen akıllı telefonu seri üretime geçirdi.

Gizemli 100W Xiaomi akıllı telefonu bir süredir konuşuluyor. 120W Xiaomi şarj aleti, MDY-12-ED model numarasıyla Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıkmıştı. Bu adaptör konuşulan telefonla birlikte gelebilir. Xiaomi’nin en hızlı şarj olan telefonunun bu yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor. Digital Chat Station, şirketin önümüzdeki ay seri üretime başlayacağını söylüyor. Sızıntılarıyla heyecanlandıran isim, ayrıca telefonun hızlı kablosuz şarjı destekleyeceğini de belirtti ancak şarj hızından bahsetmedi. Xiaomi, bu yılın başlarında 40W kablosuz şarjını tanıtmıştı, dolayısıyla bu gizemli telefonla gelmesi sürpriz olur. Mi 10 serisi gibi 30W kablosuz şarj beklentisi daha gerçekçi olacaktır.

Xiaomi’nin 100W hızlı şarj teknolojisi heyecanlandırsa da, Xiaomi bunu başaracak ilk marka olmayacak. Redmi markasının Ürün Müdürü Wang Teng, 100W SuperDart duyurusunu zaten yaptı. Hatta popüler kıyaslama platformu AnTuTu’da üst sıralarda çıkan iQOO, 120W FlashCharge teknolojisini tanıttı. OPPO da 125W hızlı şarj teknolojisini çok yakında tanıtacak.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ