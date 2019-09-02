Xiaomi, 108MP Arka Kameralı 4 Telefon Geliştiriyor

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 108 MP'lik kamera sensörünü kullanacak olan 4 adet cihaz ortaya çıktı. Samsung iş birliği ile geliştirilen ISOCELL Bright HMX isimli kamera sensörünü ilk kullanan cihaz Mi Mix 4 olabilir.

Xiaomi'nin yeni kamera sensörü hakkında sızıntılar gelmeye başladı. XDA Developers'ın yayınladığı rapora göre, ISOCELL Bright HMX isimli 108 megapiksellik kamera sensörü dört adet Xiaomi marka akıllı telefonda bulunacak.

Cihazların hangi modeller olacağı açıklanmadı. Xiaomi, telefonları "Tucana", "Draco", "Umi" ve "Cmi" olarak kodlamakta. Bazı söylentiler Xiaomi Mi Mix 4'ün dünyanın 108 MP kameralı ilk telefonu olacağını söylese de, XDA Developers raporunda bunun gerçek olamayacağını öne sürüyor.

Henüz Mi Mix 4'ün 108MP kamera kullanacağına dair güvenilir bir kanıt bulunmamakta. 108MP sensörlü ilk Xiaomi akıllı telefonunun yıl sonundan önce gelmesi bekleniyor.

Sensör görüş alanından ödün vermeden 6K (6016 x 3384) çözünürlükte 30 FPS kare hızı sunabilmekte. ISOCELL Bright HMX sensörü ayrıca 1/33 inç boyutunu benimseyen ilk sensör.