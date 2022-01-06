Xiaomi 11i Hypercharge ve 11i Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi 11i Hypercharge ve 11i piyasaya sürüldü. Peki, Çin merkezli teknoloji devinin yeni cihazlarının donanımı ve fiyatı nedir? Söz konusu ürünlere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 11i Hypercharge Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5 E

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 11i Hypercharge ve 11i isimli yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. 11i Hypercharge modeli, sahip olduğu 120W hızlı şarj desteği ile ön plana çıkıyor. Telefonun 15 dakika içerisinde yüzde 100 şarj olduğu iddia edildi.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

120W hızlı şarj desteği ile dikkat çeken telefonun fiyatları şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 362 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 389 dolar

Xiaomi 11i Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5160 mAh mAh, 67W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5 E

11i Hypercharge ile 11i modelleri arasındaki farklar arasında hızlı şarj teknolojisi ve batarya kapasitesi yer alıyor. 67W hızlı şarj teknolojisini içeren 11i modelinde 5160 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefonun 13 dakikada yüzde 50 şarj olduğu belirtildi.

Xiaomi 11i fiyatları şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 335 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 362 dolar

Özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Xiaomi 11i Hypercharge ve 11i hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.