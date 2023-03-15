Bir Xiaomi Modeli Daha MIUI 14 Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi 11T Pro, küresel pazardaki en popüler Xiaomi akıllı telefonlarından biri. Akıllı telefon, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz hızlı yenileme hızı bulunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemciden güç alan cihazın 120W hızlı kablolu şarj özelliği onu rakiplerinden ayırıyor.

Cihaz kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkmıştı ve ilk büyük güncellemesini yani Android 12'yi çoktan aldı ve şimdi marka cihaza ikinci büyük güncellemeyi, yani Android 13'ü sunuyor. Güncelleme, cihaza en son MIUI 14 güncellemesinin yanı sıra bir dizi başka optimizasyon ve hata düzeltmesi getiriyor.

Cihaz için MIUI 14 güncellemesi V14.0.1.0.TKDINXM yapı numarası ile geliyor. MIUI 14'ün tüm yeni özellikleri cihaza eklendi. Güncellemenin tam değişiklik günlüğü şu şekilde:

Xiaomi 11T Pro MIUI 14 Güncellemesi Detayları

Öne Çıkanlar

MIUI artık daha az bellek kullanıyor.

Detaylara gösterilen özen kişiselleştirmeyi yeniden tanımlıyor ve yeni bir seviyeye taşıyor.

Temel Deneyim

MIUI artık daha az bellek kullanıyor ve daha iyi performans vaat ediyor.

Kişiselleştirme

Detaylara gösterilen özen kişiselleştirmeyi yeniden tanımlıyor ve yeni bir seviyeye taşıyor.

Süper simgeler ana ekranınıza yeni bir görünüm kazandıracak. (Süper simgeleri kullanabilmek için Ana ekranı ve Temaları en son sürüme güncelleyin).

Ana ekran klasörleri, en çok ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları vurgulayarak onları sadece bir dokunuş uzağınızda tutuyor.

Daha Fazla Özellik ve İyileştirme

Ayarlar'da arama artık daha gelişmiş durumda. Arama geçmişi ve sonuçlardaki kategoriler ile artık her şey çok daha net görünüyor.

Sistem (Android 13 tabanlı kararlı MIUI 14)

Android güvenlik yaması Şubat 2023'e güncellendi. Sistem güvenliği artırıldı.

Güncelleme aşamalı olarak yayınlanmakta, bu nedenle güncellemeyi henüz almadıysanız birkaç gün daha beklemenizi öneririz. Ayrıca Ayarlar >> Telefon Hakkında >> MIUI simgesine dokunun >> Güncellemeleri kontrol edin bölümüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.