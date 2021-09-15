Xiaomi 11T ve 11T Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, uzun bir süredir beklenmekte olan 11T ve 11T Pro modellerini resmi olarak tanıttı. Şirketin 'Mi' ekini kaldırmasının ardından direkt olarak 11T ve 11T Pro olarak adlandırılan modeller, sunduğu teknik detaylar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Xiaomi 11T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Piksel Yoğunluğu: 395 ppi

395 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 1200-Ultra

MediaTek Dimensity 1200-Ultra Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Video Kaydı: 8K / 4K / Full HD

8K / 4K / Full HD Görüntü Sabitleme: EIS

EIS Ön Kamera: 16 MP

16 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Var

Var Hücresel Bağlantı: 5G / 4G

5G / 4G Güvenlik: Parmak İzi

Parmak İzi Suya ve Toza Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 67W

67W Kablosuz Hızlı Şarj: ?

Xiaomi 11T'nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, çarpıcı keskinlik, kristal netliği, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızı, en ufak bir dokunuşla kısacık bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak tanıyor.

Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, devasa 5.000mAh pili ve yalnızca 36 dakika* içinde %100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle gün boyu kullanıcılara ayak uyduruyor.

Xiaomi 11T Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Piksel Yoğunluğu: 395 ppi

395 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Bellek: 8 GB / 12 GB RAM

8 GB / 12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Video Kaydı: 8K / 4K / Full HD

8K / 4K / Full HD Görüntü Sabitleme: EIS

EIS Ön Kamera: 16 MP

16 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Var

Var Hücresel Bağlantı: 5G / 4G

5G / 4G Güvenlik: Parmak İzi

Parmak İzi Suya ve Toza Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 120W

120W Kablosuz Hızlı Şarj: ?

Xiaomi, tescilli 120W Xiaomi HyperCharge teknolojisine sahip dünya genelinde piyasaya sürülen ilk akıllı telefonu olan sinematik güç merkezi Xiaomi 11T Pro ile başka bir dönüm noktasına ulaştı. Sektör lideri teknoloji, yalnızca 17 dakikada* %100 şarj imkanı tanıyarak içerik oluşturuculara yaratıcılıklarına ayak uydurmaları için daha fazla zaman tanıyor ve tam gün kullanım sağlayarak kesinti süresini en aza indiriyor.

Bu, çift şarj pompası, çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Amiral gemisi Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu ise çok sayıda yapay zeka özelliğinin kullanılması için gereken gücü sağlıyor.