Xiaomi 11T ve 11T Pro Türkiye Fiyatları Belli Oldu
Xiaomi tarafından kısa bir süre önce tanıtılan 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modellerinin ülkemizdeki fiyatları belli oldu.
Xiaomi tarafından kısa bir süre önce tanıtılan 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modellerinin ülkemizdeki fiyatları belli oldu. Sundukları teknik ayrıntılarla öne çıkan her üç model de, konumlandırıldıkları fiyat aralığında önemli bir oyuncu haline gelmeye hazırlanıyor.
Xiaomi 11T Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080
- Piksel Yoğunluğu: 395 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus
- Ekran Parlaklığı: 1.000 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1200
- İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (1x 3.00 GHz A78, 3x 2.60 GHz A78, 4x 2.00 GHz A55)
- Grafik İşlemci: Mali G77 MC9
- Bellek: 8 GB RAM
- Bellek Birimi: LPDDR4x
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Depolama Birimi: UFS 3.1
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP
- Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS
- Görüntü Sabitleme: ?
- Ön Kamera: 16 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Var
- Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Yanda)
- Suya Dayanıklılık: Yok
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 67W
- Kablosuz Şarj: Yok
- Kablosuz Ters Şarj: Yok
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: 203 Gram
- Kalınlık: 8.8 mm
Xiaomi 11T 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Dimensity 1200 yonga setinden güç alan modelde 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor. 5.000 mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile sıfırdan yüze 36 dakika içerisinde ulaşabilen model, 7.499 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.
Xiaomi 11T Pro Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080
- Piksel Yoğunluğu: 395 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus
- Ekran Parlaklığı: 1.000 nit
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2.42 GHz A78, 4x 1.80 GHz A55)
- Grafik İşlemci: Adreno 660
- Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
- Bellek Birimi: LPDDR5
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Depolama Birimi: UFS 3.1
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP
- Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS
- Görüntü Sabitleme: ?
- Ön Kamera: 16 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- NFC: Var
- Kızılötesi: Var
- Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Yanda)
- Suya Dayanıklılık: Yok
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Kablosuz Şarj: Yok
- Kablosuz Ters Şarj: Yok
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: 204 Gram
- Kalınlık: 8.8 mm
Xiaomi 11T Pro 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Snapdragon 888 yonga setinden güç alan modelde 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor. 5.000 mAh bataryası ve 120W hızlı şarj desteği ile sıfırdan yüze 17 dakika içerisinde ulaşabilen model, 8.499 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.
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