Xiaomi 11T ve 11T Pro Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Xiaomi tarafından kısa bir süre önce tanıtılan 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE modellerinin ülkemizdeki fiyatları belli oldu. Sundukları teknik ayrıntılarla öne çıkan her üç model de, konumlandırıldıkları fiyat aralığında önemli bir oyuncu haline gelmeye hazırlanıyor.

Xiaomi 11T Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 395 ppi

395 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus

Gorilla Glass Victus Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (1x 3.00 GHz A78, 3x 2.60 GHz A78, 4x 2.00 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 3.00 GHz A78, 3x 2.60 GHz A78, 4x 2.00 GHz A55) Grafik İşlemci: Mali G77 MC9

Mali G77 MC9 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR4x

LPDDR4x Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS

4K 30 FPS / Full HD 60 FPS Görüntü Sabitleme: ?

? Ön Kamera: 16 MP

16 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Var

Var Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Yanda)

Parmak İzi Sensörü (Yanda) Suya Dayanıklılık: Yok

Yok Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 67W

67W Kablosuz Şarj: Yok

Yok Kablosuz Ters Şarj: Yok

Yok Yazılım: Android 11

Android 11 Ağırlık: 203 Gram

203 Gram Kalınlık: 8.8 mm

Xiaomi 11T 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Dimensity 1200 yonga setinden güç alan modelde 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor. 5.000 mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile sıfırdan yüze 36 dakika içerisinde ulaşabilen model, 7.499 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Xiaomi 11T Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 395 ppi

395 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus

Gorilla Glass Victus Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2.42 GHz A78, 4x 1.80 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2.42 GHz A78, 4x 1.80 GHz A55) Grafik İşlemci: Adreno 660

Adreno 660 Bellek: 8 GB / 12 GB RAM

8 GB / 12 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS

4K 30 FPS / Full HD 60 FPS Görüntü Sabitleme: ?

? Ön Kamera: 16 MP

16 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: Var

Var Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Yanda)

Parmak İzi Sensörü (Yanda) Suya Dayanıklılık: Yok

Yok Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 120W

120W Kablosuz Şarj: Yok

Yok Kablosuz Ters Şarj: Yok

Yok Yazılım: Android 11

Android 11 Ağırlık: 204 Gram

204 Gram Kalınlık: 8.8 mm

Xiaomi 11T Pro 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Snapdragon 888 yonga setinden güç alan modelde 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama birimi yer alıyor. 5.000 mAh bataryası ve 120W hızlı şarj desteği ile sıfırdan yüze 17 dakika içerisinde ulaşabilen model, 8.499 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Son olarak Xiaomi 11 Lite 5G NE 6.55 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Snapdragon 778G yonga setinden güç alan modelde 6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama birimi yer alıyor. 4.250 mAh bataryası ve 33W hızlı şarj desteği ile gelen model 5.299 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.