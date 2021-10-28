Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonlarının teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi 11T Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 5G

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GB LPDDR4X

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 203 gram

Fiyat: 8 GB + 256 GB 7.499 TL

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefonun ekranı Corning Groilla Glass Victus ile korunuyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 1200 5G işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM yer alıyor. GPU tarafında ise Mali-G77 MC9 mevcut. Cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Xiaomi 11T olarak isimlendirilen model 203 gram ağırlığında. Dolby Atmos desteğine sahip olan telefon 164.1 x 76.9 x 8.8 mm boyutlarında.

Xiaomi şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 MP ultra telemakro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Xiaomi 11T'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyat etiketi 7.499 TL olarak açıklandı.

Xiaomi 11T Pro Özellikleri ve Fiyatı