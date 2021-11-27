Xiaomi 12 Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi 12 çıkış tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi 12 modelini bekleyen kullanıcıları önemli ölçüde heyecanlandırdı. Peki, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürülecek? Ortaya atılan iddia ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 12 Çıkış Tarihi Gün Yüzüne Çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda Xiaomi 12 isimli yeni amiral gemisi modelin ne zaman çıkışını gerçekleştireceği ortaya çıktı.

Ortaya atılan iddiaya göre Çinli teknoloji devinin yeni modeli 12 Aralık 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Aynı tarihte Xoami 12X modelinin de satışa sunulacağı ileri sürüldü. Xiaomi Ultra modelini bekleyen kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor çünkü bu modelin önümüzdeki yıl çıkacağı iddia edildi.

Xiaomi 12 Özellikleri

Ekran: AMOLED LTPO, 120Hz yenileme hızı

Çözünürlük: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Parmak İzi: Destekleyecek

Hızlı Şarj: 120W kablolu, 100W kablosuz şarj

Digital Chat Station tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgilere göre Xiaomi firmasının yeni telefonunun arka tarafında üç kamera yer alacak. Xiaomi 12'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacağı ileri sürüldü.

Merak içerisinde beklenen amiral gemisi modelinde 120 Watt kablolu ve 100 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin bulunacağı iddia edildi. Görünüşe göre yeni cihaz hızlı şarj teknolojisi konusunda da adından sıkça bahsettirecek. Cihazda işlemci tarafında Snapdragon 895'in yer alacağı iddia edildi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelinin ekranının 120Hz yenileme hızını destekleyeceği ileri sürüldü. Yenileme hızının 1Hz ile 120Hz arasında otomatik olarak değişeceği iddia edildi.

AMOLED LTPO panele sahip olacağı iddia edilen Xiaomi 12'nin 2K çözünürlüğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Elbette bu bilgilerin tamamının bir sızıntı olduğunu unutmamak gerekiyor.

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