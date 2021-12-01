Xiaomi 12 Hakkında Resmi Açıklama: Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Qualcomm tarafından düzenlenen Snapdragon Tech Summit 2021 etkinliği sırasında şirketin yeni nesil amiral gemisi segment yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile karşılaştık. Etkinliğin devamında bir video aracılığı ile ortaya çıkan Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 12 hakkında bazı önemli detayları ortaya koydu.

Xiaomi 12 Çok Yakında Satışa Sunulacak

Lei Jun tarafından yapılan açıklama sırasında Xiaomi 12 isimlendirmesi açık bir şekilde kullanıldı ve yeni modelin, Snapdragon 8 Gen 1 ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon olacağı vurgulandı. Jun, açıklamasının devamında yeni modelin çok yakın bir zamanda tanıtılarak satışa sunulacağını söylerken, net bir tarih paylaşmaktan kaçındı. Buna karşın sızıntılar, 16 Aralık 2021 tarihini işaret ediyor.

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I'm proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world's first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce — leijun (@leijun) December 1, 2021

Etkinlik sonrasında sosyal medya hesapları aracılığı ile de duyuruyu yineleyen Lei Jun, Qualcomm ile aralarında sürmekte olan iş birliğinin önemine değindi.

Snapdragon 8 Gen 1 Neler Sunuyor?

Snapdragon 8 Gen 1, Armv9 mimarisini kullanan ilk yonga seti olarak öne çıkıyor. Daha spesifik düzeyde sekiz çekirdekli işlemcinin 1x 3.0 GHz (Cortex-X2), 3x 2.5 GHz (Cortex A710) ve 4x 1.8 GHz (Cortex A510) yapılandırmasına sahip olduğunu görüyoruz. İlki ana çekirdek iken, diğerleri sırası ile performans ve verimlilik çekirdekleri olarak tanımlanabilir.

Burada dikkat çekici bir başka detay ise 4nm üretim teknolojisi oluyor. Bildiğiniz üzere Snapdragon 888 5nm üretim teknolojisine sahipti ve yeni yonga setindeki bu atılım, verimliliği önemli ölçüde iyileştirmeyi başarabilir. Ufak bir hatırlatma olarak Dimensity 9000 4nm üretim teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olmuştu.

Şirketin şu ana dek yaptığı açıklamaları göz önüne aldığımızda işlemcide yüzde 20'ye, grafik işlemcide yüzde 30'a ve güç verimliliğinde yüzde 25'e varan performans iyileştirmeleri beklemeliyiz. Yine de yeni yonga seti ile ilgili net bir yorum yapmadan önce gerçek dünya verilerini daha yakından incelemek gerekecektir.