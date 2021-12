Xiaomi 12 Hakkında Resmi Açıklama: Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Qualcomm tarafından düzenlenen Snapdragon Tech Summit 2021 etkinliği sırasında şirketin yeni nesil amiral gemisi segment yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile karşılaştık. Etkinliğin devamında bir video aracılığı ile ortaya çıkan Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 12 hakkında bazı önemli detayları ortaya koydu.

Lei Jun tarafından yapılan açıklama sırasında Xiaomi 12 isimlendirmesi açık bir şekilde kullanıldı ve yeni modelin, Snapdragon 8 Gen 1 ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon olacağı vurgulandı. Jun, açıklamasının devamında yeni modelin çok yakın bir zamanda tanıtılarak satışa sunulacağını söylerken, net bir tarih paylaşmaktan kaçındı. Buna karşın sızıntılar, 16 Aralık 2021 tarihini işaret ediyor.

.@Qualcomm has always been one of the most important partners of Xiaomi. Today I'm proud to announce that after months of joint effort between Xiaomi and Qualcomm, Xiaomi 12 Series will be the world's first smartphones powered by the new @Snapdragon 8 5G Gen 1 mobile platform. pic.twitter.com/U7l3BytRce