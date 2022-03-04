Xiaomi 12 Fiyatı Sızdı: En Pahalı Android Telefonlarından Biri Olacak!

Xiaomi'nin amiral gemisi telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro büyük olasılıkla yakında resmi olarak tanıtılmış olacak. Söylentiler, amiral gemisi ikilinin Aralık ayındaki Çin çıkışlarından sonra 15 Mart'ta piyasaya sürüleceğini öne sürüyor ve yeni raporlar şaşırtıcı derecede telefonların pahalı olacaklarını gösteriyor. İşte detaylar!

Xiaomi 12 ve 12 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Haber, Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun temel varyantının fiyatlandırılmasını sağlayan Pricebaba'dan geldi. Standart model 8GB RAM ve 128GB depolamayla bizlerin beğenisine sunulacak. Pro ise 256 GB depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Siteye göre, Xiaomi 12'nin fiyatı 899 €'dan (kabaca 990 $) başlayacak, 12 Pro ise 1.099 €'dan (yaklaşık 1.210 $) başlayacak.

Bu fiyatlar, sırasıyla Galaxy S22 ve S22 Plus ile kabaca eşleşen fiyatlar ki bu bizler için biraz sürpriz oldu çünkü Xiaomi 12 Pro'nun standart S22 ile aynı fiyata mal olacağını düşünüyorduk. Yani telefonlar görünüşte beklediğimizden daha pahalı ve ikiliye bir Lite varyantının da eşlik edebileceğine dair söylentiler olsa da, bu model için herhangi bir fiyatlandırma duymadık.

Bunların sadece başlangıç fiyatları olduğunu da unutmamakta fayda var. Raporlar, Xiaomi 12'nin 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile gelebileceğini, 12 Pro'nun ise 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB kombinasyonlarında gelebileceğini belirtiyor. Buna ek olarak daha önceki bir rapor, Çin'de çıkış yapan Xiaomi 12X'in global pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyordu.

Rapor, 12X'in 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama ile gelebileceğini ve bir tık daha ucuza fiyatlandırılabileceğini söylüyordu. Fiyatlar henüz resmi olmasa da, Xiaomi'nin premium kategoriye doğru kademeli hareketine bakıldığında, şirketin bu cihazları "gerçekten" amiral gemisi olarak tanıtmak istediği düşüncesindeyiz.

Xiaomi, son birkaç yıldır dünyanın en iyi üç mobil markası arasında yer aldığından, şirket muhtemelen premium cihaz üretimine de ağırlık vermek istiyor olabilir. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, amiral gemisi sınıfı ekranlar ve üst düzey kamera kurulumları ile donatılmış Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, Xiaomi'nin iddialı hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak mükemmel bir çifti gibi görünüyor.

Şimdilik Xiaomi, yeni marka kimliği ile en üst kademede yer almaya çalışırken, Redmi ve Poco gibi alt markaları, uygun fiyatlı Android segmentine odaklanmaya devam edecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.