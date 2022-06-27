Xiaomi 12 Lite 5G'nin Pembe Rengi Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 12 serisinden Xiaomi 12 Lite 5G'nin yakında Avrupa ve Asya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni akıllı telefonun kutu açılımını gösteren bir videosu Twitter'da ortaya çıktı. Video, telefonun ilgi çeken pembe renginin yanı sıra tasarımına da her açıdan iyi bir bakış sağlıyor.

Nisan ayında Weibo'da Xiaomi 12 Lite 5G'nin canlı görüntüleri ilk olarak ortaya çıkmıştı ve şimdi ise doğrudan kutu açılımı üzerinden tasarımına bakış atabiliyoruz. Video, 12 Lite'ın merkezi olarak konumlandırılmış delikli ve ince çerçeveli düz bir ekranla donatılacağını ortaya koyuyor. Keza çerçeveleri de normale kıyasla daha kalın görünüyor.

Cihazın sağ tarafında ise ses butonlarıyla birlikte bir güç düğmesi bulunuyor. Ekranda ise ekran içi parmak izi okuyucu bulunuyor. Cihazın arka kapağının sol üst köşesinde ise üçlü kamera ünitesi yer alıyor.

Got the video pic.twitter.com/EkozhrKDqX — João Lúcio (@joao_lucho) June 25, 2022

Xiaomi 12 Lite 5G Özellikleri

Ekrana yerleştirilen koruyucu kapta Xiaomi 12 Lite 5G'nin temel özelliklerinden bahsediliyor. Akıllı telefonun tüy kadar hafif ve ince bir tasarıma, 108MP üçlü kamera ünitesine, 67W hızlı şarja ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Xiaomi 12 Lite 5G'nin Snapdragon 778G ve MIUI 13 tabanlı Android 12 işletim sistemi tarafından desteklenmesi bekleniyor. Selfie'ler içinse 16MP kamera ile gelecek. Arka kurulumunda OIS destekli 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 5MP makro lens bulunacak. Cihaz 6.55 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip olacak.

Yakın tarihli bir rapor, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunacak tek bir varyantta geleceğini ortaya koyuyor ancak cihazın FCC sertifikası, 6 GB RAM + 128 GB depolama sürümünde de gelebileceğini belirtiyor. Telefonun siyah, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.