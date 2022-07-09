Xiaomi 12 Lite Küresel Pazarda Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri

Merakla beklenen Xiaomi 12 serisinin üyelerinden Xiaomi 12 Lite küresel pazarlarda piyasaya sürüldü. Geçen yıl piyasaya çıkan Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G'nin halefi olarak gelen bu yeni telefon, selefine göre birkaç özellikte önemli yükseltmelere sahip.

Xiaomi 12 Lite, kutu gibi bir tasarıma ve dikdörtgen bir kamera ünitesine sahip. FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekranı bulunan telefon, merkeze hizalanmış delikli bir oyuk, ekran içi parmak izi okuyucu, HDR10+ ve Dolby Vision desteği ile birlikte geliyor.

Görüntüleme noktasında Xiaomi 12 Lite, 108MP Samsung HM2 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro biriminden oluşan üçlü arka kamera ünitesine sahip. Ön tarafta ise 32MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

Biraz daha donanımının derinliklerine daldığımızda Xiaomi 12 Lite bizleri önceki modelde de bulunan bir Snapdragon 778G işlemci ile karşılıyor. 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ile işlemci gücünü destekleyen telefon gücünü 67W hızlı şarj desteği ile 4.300mAh pil ünitesinden alıyor. İşletim sistemi olarak da kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile geliyor.

Xiaomi 12 Lite'daki bağlantı seçenekleri arasında 5G, bir USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm jak, WiFi, Bluetooth ve GPS bulunuyor.

Xiaomi 12 Lite Özellikleri

Ekran: FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6.55 inç AMOLED ekran

FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6.55 inç AMOLED ekran İşlemci: Snapdragon 778G

Snapdragon 778G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 108MP + 8MP + 2MP

108MP + 8MP + 2MP Ön Kamera: 32MP

32MP Pil: 4.300 mAh, 67W

4.300 mAh, 67W İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Xiaomi 12 Lite Fiyatı