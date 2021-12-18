Xiaomi 12 Özellikleri, Fiyatı ve Tasarımı Sızdırıldı

Xiaomi 12 özellikleri, fiyatı ve tasarımı gün yüzüne çıktı. Telefon sahip olduğu şık tasarım ve güçlü donanım ile dikkat çekiyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Xiaomi telefonuna ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Özellikleri, Fiyatı ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Ekran: 6,8 inç

Çözünürlük: 1080 x 1920 piksel

Boyut: 152,7 mm x 70,0 mm x 8,6 mm

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB

Arka Kamera: Üç adet kamera yer alacak.

Batarya: 5000 mAh, 100W hızlı şarj

Renkler: Siyah, beyaz ve altın

Bağlantı: 5G desteği, çift SIM, Bluetooth v5.2

Fiyat: 917 dolar

Uzun bir süredir dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi 12 modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. OnLeaks ve Zoutons, yeni Xiaomi telefonunun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaştı.

İddiaya göre Xiaomi 12 isimli yeni akıllı telefon modelinin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Kavisli ekranın kullanıcılara 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunacağı ileri sürüldü. Önceki sızıntılarda ekranın 2K olacağı bilgisi yer alıyordu.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomİ'nin yeni modelinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin bulunacağı iddia edildi. Telefonun boyutları ile ilgili de bilgi paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre cihaz 152,7 mm x 70,0 mm x 8,6 mm boyutlarında olacak.

Siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile birlikte gelecek telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Büyük batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefonun 100W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ileri sürüldü.

Telefonun bağlantı tarafında 5G desteği, çift SIM ve Bluetooth v5.2'nin yer alacağı belirtildi. İddiaya göre Çinli telefon üreticisinin merak içerisinde beklenen cihazı 917 dolar fiyat etiketi ile birlikte satışa sunulacak.

Delikli ekran tasarımına sahip olan telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Paylaşılan görsellere baktığımızda modülün üst kısmında büyük bir sensörün yer alacağını görüyoruz. Diğer sensörler, büyük sensörün alt kısmına dikey şekilde konumlandırılmış.

Xiaomi 12 özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.