Xiaomi 12 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi 12 Pro tasarımı sızdırıldı. Böylelikle yeni Xiaomi telefonunun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Sızdırılan görüntülerde Xiaomi 12 Pro modelinin kılıflı halini içeriyor. Ortaya çıkan görsellere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi 12 Pro Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Gizmochina'daki habere göre dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Xiaomi telefonunun tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan görseller her ne kadar Xiaomi 12 Pro modelinin kılıflı hallerini içerse de yeni modelin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sunuyor.

Sızdırılan görüntüler, Xiaomi 12 Pro modelinin arka yüzeyinde yer alan kamera modülünün tasarımını ortaya çıkardı. Kamera modülünün üst kısmında büyük bir sensör yer alacak. Bu sensörün ana kamera olduğu düşünülüyor.

Ana kameraya 3 sensör eşlik edecek. Telefonun arka yüzeyindeki sensörlerden bir tanesinin LiDAR sensörü olabileceği ileri sürüldü. Kamera modülünde sensörlerin yanı sıra bir LED flaş da bulunuyor. Sızdırılan görsellere baktığımızda telefonun ön yüzeyinde delikli ekran tasarımının tercih edildiğini görüyoruz.

Render görselleri, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomİ'nin yeni akıllı telefonunun sağ kısmında güç ve ses butonları yer alıyor. Yeni Xiaomi modelinin tasarımı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından ise eleştirildi.

Xiaomi 12 Pro Özellikleri

Ekran: 6,81 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

RAM: 8 GB

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Batarya: 4500 mAh, 120W hızlı şarj

Söylentilere göre 6,81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu OLED ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Xiaomi 12 Pro modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni Xiaomi telefonunda 8 GB RAM olacağı ileri sürüldü. Cihazın birden fazla RAM seçeneği sunan sürümleri olabilir. Depolama alanı tarafında da muhtemelen aynı durum geçerli olacaktır.

Xiaomi 12 Pro tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefon tasarım anlamında başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.