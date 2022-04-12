Xiaomi 12 Pro'nun Lansman Tarihi Açıklandı

Xiaomi 12 Pro'nun yakında Hindistan pazarında piyasaya sürüleceği zaten doğrulanmış olsa da şirket piyasaya sürülmesi için resmi bir tarih vermemişti. Son dönemlerde gelen sızıntılar yakın tarihteki bir lansmana işaret ediyordu ve şimdi tarih resmen açıklandı.

Çinli teknoloji devinin resmi web sitesine göre merakla beklenen Xiaomi 12 Pro, 27 Nisan 2022'de Hindistan'da piyasaya sürülecek. Marka, resmi fragmanda yaklaşmakta olan cihazına “Showstopper” adını verdi. Bu model bir süredir Çin'de mevcut olsa da marka için kilit bir bölge olan Hindistan pazarına da ulaştı. Başka bir deyişle bu yeni akıllı telefon Hindistan'daki en son amiral gemisi modeli olarak geçen yılki Mi 11 Ultra'nın yerini alacak. Şirket ayrıca paylaşmış olduğu tweet'te "Amiral gemisi eve geliyor – Xiaomi12Pro 5G 27.04.22'de piyasaya çıkıyor!" ifadelerini kullandı.

Xiaomi 12 Pro Üst Segment Telefonlar Arasına Katılıyor

Xiaomi bu yeni amiral gemisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanacak. Böylece rakip markaların üst segment telefonlarıyla doğrudan rekabet edecek. Buna Samsung Galaxy S22 serisi, OnePlus 10 Pro ve diğerleri de dâhil. RAM kısmında ise kullanıcılar 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dâhili depolama içeren depolama yapılandırmalarına sahip olacak. Ön tarafta 1500 nit maksimum parlaklık sunan 6.73 inç QHD+ AMOLED ekran bulunacak. Bu panel ayrıca 120 Hz'ye kadar dinamik yenileme hızını ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor.

Arka tarafta ise portre lensi ve ultra geniş açılı sensör için iki ek 50MP sensörle eşleştirilmiş 50MP Sony IMX707 sensörünü içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 120W hızlı şarjı destekleyen cihazda 4.600mAh pil bulunuyor.

27 Nisan'daki lansmandan sonra telefonun tüm özellikleri ve fiyat hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.