Xiaomi 12 Pro'nun Lansmanında Xiaomi'den Yeni Bir Tablet Görebiliriz

Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi telefonu Xiaomi 12 Pro'nun lansmanı için hazırlanıyor ancak şirketin Xiaomi Pad 5'i de duyurması beklendiği için 27 Nisan'daki lansmanda dikkatlerin üzerine çekileceği tek cihaz Xiaomi 12 Pro olmayacak.

91Mobiles'ın raporuna göre sızıntılarıyla ünlü Yogesh Brar, Çinli teknoloji devinin Pad 5'i 27 Nisan'da Hindistan'da piyasaya süreceğini açıkladı. Şu an itibariyle marka, Hindistan pazarı için bir dizi yeni ürünün duyurulmasına hazırlanıyor ancak bu yaklaşan cihazların isimlerini henüz resmî olarak açıklamadı. Şirket, bilmeyenler için bu tableti ilk olarak Ağustos 2021'de kendi iç pazarı Çin'de Pad 5 Pro ile birlikte tanıtmıştı.

Xiaomi Pad 5, 27 Nisan'da Gösterilebilir

Eğer iddialar doğruysa Pad 5 uzun bir süre sonra Hindistan'da piyasaya sürülen ilk tablet olacak. Ayrıca yeni cihaz muhtemelen ekran kalemi ve çıkarılabilir klavye gibi aksesuarlarla birlikte gelecek. Tablet hakkında daha fazla detay vermek gerekirse 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar dâhili depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılmış durumda. Ayrıca Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip cihaz, 33W hızlı şarjı destekleyen büyük bir 8.720mAh pil ile geliyor.

Arka tarafta 13MP'lık tek bir kamera, ön tarafta ise 8MP'lık bir selfie kamerası bulunuyor. 16:10 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, Dolby Vision, HDR10, TrueTone True renkli ekran ve hatta TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip 11 inçlik bir WQXGA ekrana sahip.

Xiaomi'nin 27 Nisan'da gerçekleştireceği lansmana her geçen gün daha da yaklaşıyoruz ve şimdiden birçok önemli duyuru ve tanıtımla karşılaşacağımız aşikâr.