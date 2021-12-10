Xiaomi 12 Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı: Dudak Uçuklatıyor!

Xiaomi 12 serisinin fiyatı gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni telefon serisi fiyatı ile şaşırttı. Sahip olduğu işlemci ile dikkatleri üzerinde toplayan seriye ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi 12 serisi, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanacak. Sahip olduğu işlemci ile dikkat çeken telefon serisi ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Çin'de yer alan Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 12 serisi, beklenenden daha yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülebilir. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi yer alan çoğu akıllı telefon modelinin 630 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulacağı ileri sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini yeni yıldan önce alabilen akıllı telefon üreticileri, satışa sunacakları cihazların fiyat etiketini 630 doların altında tutabilecek. Diğer üreticiler ise yarı iletken sıkıntısı nedeni ile artan çip maliyetlerinden etkilenecek.

Xiaomi 11 serisi geçtiğimiz yıl 629 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu fakat Xiaomi 12 serisi artan maliyetler, çip sıkıntısı ve diğer tedarik sorunları nedeni ile 680 dolar fiyata sahip olabilir. Serideki 2K panele sahip olan cihazların ise muhtemelen 790 dolar fiyat ile piyasaya sürüleceği ileri sürüldü.

Xiaomi 12 Özellikleri

Ekran: AMOLED LTPO, 120Hz yenileme hızı

Çözünürlük: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Parmak İzi: Destekleyecek

Hızlı Şarj: 120W kablolu, 100W kablosuz şarj

Digital Chat Station tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgilere göre Xiaomi firmasının yeni telefonunun arka tarafında üç kamera yer alacak. Xiaomi 12'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacağı ileri sürüldü.

Merak içerisinde beklenen amiral gemisi modelinde 120 Watt kablolu ve 100 Watt kablosuz hızlı şarj teknolojilerinin bulunacağı iddia edildi. Görünüşe göre yeni cihaz hızlı şarj teknolojisi konusunda da adından sıkça bahsettirecek.