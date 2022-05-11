Xiaomi 12 Serisinin Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 12'nin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Ülkemizde de yüz binlerce kullanıcısı olan ve gerek ülkemiz gerek Dünya pazarında büyümeye devam eden Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 12'nin Türkiye fiyatı dudak uçuklatacak cinsten.

Teknik özellikleriyle piyasayı kasıp kavuracak telefon küresel çapta kullanıcıların beğenisini çoktan kazanmış durumda. Ülkemizde ise bir süredir beklenen seri nihayet yarın resmî olarak satışa sunulacak. Peki Xiaomi 12 Türkiye fiyatları ne kadar?

Bugün gerçekleştirilen konferansta Xiaomi 12'nin fiyatı 20.999 TL iken, Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı 24.999 TL olarak açıklandı. Kullanıcılar tarafından Apple telefonlarından bile kat be kat pahalı olması nedeniyle fiyatı eleştirilse de telefonun üst segment sınıfında yer aldığını unutmamak gerek. Şu anda iPhone 13, 18.999 TL'ye satılırken, Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S22, 15.999 TL'den satılıyor.

Xiaomi 12 Özellikleri

Ekran: 6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı

6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Arka Kamera: 50MP + 13MP + 5MP

50MP + 13MP + 5MP Ön Kamera: 32MP

32MP Pil: 4.500 mAh, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

Xiaomi 12 Pro Özellikleri