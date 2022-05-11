Xiaomi 12 Serisinin Türkiye Fiyatı Açıklandı
Merakla beklenen Xiaomi'nin yeni telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. İşte fiyatlar!
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 12'nin Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Ülkemizde de yüz binlerce kullanıcısı olan ve gerek ülkemiz gerek Dünya pazarında büyümeye devam eden Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 12'nin Türkiye fiyatı dudak uçuklatacak cinsten.
Teknik özellikleriyle piyasayı kasıp kavuracak telefon küresel çapta kullanıcıların beğenisini çoktan kazanmış durumda. Ülkemizde ise bir süredir beklenen seri nihayet yarın resmî olarak satışa sunulacak. Peki Xiaomi 12 Türkiye fiyatları ne kadar?
Bugün gerçekleştirilen konferansta Xiaomi 12'nin fiyatı 20.999 TL iken, Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı 24.999 TL olarak açıklandı. Kullanıcılar tarafından Apple telefonlarından bile kat be kat pahalı olması nedeniyle fiyatı eleştirilse de telefonun üst segment sınıfında yer aldığını unutmamak gerek. Şu anda iPhone 13, 18.999 TL'ye satılırken, Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S22, 15.999 TL'den satılıyor.
Xiaomi 12 Özellikleri
- Ekran: 6.28 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
- Arka Kamera: 50MP + 13MP + 5MP
- Ön Kamera: 32MP
- Pil: 4.500 mAh, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
Xiaomi 12 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.73 inç AMOLED, 3200 x 1440 piksel, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
- Arka Kamera: 50MP + 50MP + 50MP
- Ön Kamera: 32MP
- Pil: 4.600 mAh, 120W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
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