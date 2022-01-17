Xiaomi 12 Ultra Kamerası Sızdırıldı

Xiaomi 12 Ultra kamerası gün yüzüne çıktı. Weibo üzerinden ortaya atılan iddia, yeni akıllı telefon modelinin kamerası ile ön plana çıkabileceğini gözler önüne serdi. Söz konusu cihazın 5x periskop kamera ile birlikte gelebileceği ileri sürüldü.

Xiaomi 12 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 31 Aralık 2021 tarihinde Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X modellerini piyasaya sürdü. Xiaomi 12 Ultra'nın ise daha sonra satışa sunulacağı belirtilmişti. Çok yakında seriye katılacak olan Xiaomi 12 Ultra ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Gerçekleştirdiği sızıntılar ile dünya genelinde tanınan Digital Chat Station, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden Çinli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modeline ilişkin oldukça önemli bir iddia ortaya attı. Paylaşılan iddia, cihazın kamerasını gözler önüne serdi.

İddiaya göre Xiaomi 12 Ultra modelinin arka yüzeyinde dört adet kamera yer alacak. Cihazın arka kameralarından bir tanesinin 5x periskop olacağı ileri sürüldü. Böylece Ultra, 5x yakınlaştırmaya sahip telefoto barındıran birkaç Çinli telefondan bir tanesi olacak. Günümüzde cihazların çoğu 3x ile 3,3x optik yakınlaştırma aralığına sahip.

Leica desteğine sahip olacağı iddia edilen amiral gemisi modelinde yer alan kamera modülünün dairesel şeklinde olacağı söyleniyor. Xiaomi'nin Surge çipini söz konusu akıllı telefona entegre edeceği iddia edildi.

Xiaomi 12 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,6 inç, AMOLED

Çözünürlük: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

Hızlı Şarj: 120W

İddiaya göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2K çözünürlük sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alacak telefonun 120W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ileri sürüldü.

Xiaomi 12 Ultra Çıkış Tarihi

Üç modelden oluşan amiral gemisi serisine yeni bir cihaz katılmaya hazırlanıyor. Şirketin Xiaomi 12 Ultra modelini diğer telefonlar ile aynı gün tanıtması bekleniyordu fakat 28 AralıK'ta yalnızca üç model tanıtıldı. Ultra modelinin 2022 yılının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

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