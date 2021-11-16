Xiaomi 12 Ultra Kamerası ile İlgili Heyecanlandıran Gelişme!

Xiaomi 12 Ultra kamerası ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Çin'de yer alan sosyal medya hizmeti Weibo üzerinden ortaya atılan iddia, çok sayıda kullanıcının heyecanlanmasını sağladı. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuna dair detaylar haberimizde.

Xiaomi 12 Ultra Kamerası ile Ön Plana Çıkabilir

Bu yılın başlarında Huawei ve Leica arasındaki iş birliği sona ermişti. İş birliğinin sona ermesinin ardından Leica'nın uzun vadeli yeni bir iş birliği aradığına yönelik bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. İlk söylentiler, Honor ve Xiaomi şirketlerini işaret ediyordu.

Digital Chat Station kullanıcı ismine sahip bir kişi, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden Xiaomi 12 Ultra ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Çin merkezli teknoloji devinin yeni telefonunda Leica marka kameralar bulunacak.

Ortaya atılan iddianın doğru olmayabileceğini belirtelim çünkü Çin merkezli teknoloji devi, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Xiaomi 12 Ultra modelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 12 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran: 6,9 inç, AMOLED, 509 ppi

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5300 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi 12 Ultra modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

İddiaya göre söz konusu akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde telefoto ve 5 MP kamera yer alacak. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.

Android 11 işletim sistemine sahip olacak telefonda 5300 mAh batarya kapasitesinin bulunacağı ileri sürüldü. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.