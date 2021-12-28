Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Bir süredir oldukça fazla sayıda sızıntıya konuk olan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro resmi olarak tanıtıldı. Şirketin yeni amiral gemisi politikasına yön verecek olan iki model, sundukları teknik ayrıntılar ve konumlandıkları fiyat etiketleri ile kullanıcıların favorisi haline gelebilir.

Xiaomi 12 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.28 inç

6.28 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 419 ppi

419 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus

Gorilla Glass Victus Ekran Parlaklığı: 1.100 nit

1.100 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 3.00 GHz X-2, 3x 2.50 GHz A710, 4x 1.80 GHz A510)

8 Çekirdek (1x 3.00 GHz X-2, 3x 2.50 GHz A710, 4x 1.80 GHz A510) Grafik İşlemci: Adreno 730

Adreno 730 Bellek: 8 / 12 GB RAM

8 / 12 GB RAM Bellek Birimi: ?

? Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

50 MP + 13 MP + 5 MP Video Kaydı: 8K 24 FPS / 4K 30 FPS / 1080P 30, 120, 240, 960 FPS

8K 24 FPS / 4K 30 FPS / 1080P 30, 120, 240, 960 FPS Görüntü Sabitleme: OIS

OIS Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hücresel: 5G / LTE

5G / LTE Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: ?

? Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik) Suya Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablolu Şarj: 67W

67W Kablosuz Şarj: 50W

50W Kablosuz Ters Şarj: 10W

Xiaomi 12, 6.28 inç boyutunda 2.400 x 1.080 piksel çözürlükte 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alan model, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama seçeneği sunuyor.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kamera sunan model, 13 MP ultra geniş açılı ve 5 MP telefoto lens ile destekleniyor. Bu arada Xiaomi 12; 8K çözünürlükte 24 fps, 4K çözünürlükte 30 fps ve Full HD çözünürlükte 30, 120, 240, 960 fps video kaydı alabiliyor.

Son olarak 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan modelin 67W kablolu, 50W kablosuz, 10W kablosuz ters şarj desteklediğini söyleyelim. Bu değerler sayesinde sıfırdan yüze ulaşmak kablolu şarjda 37 dakika, kablosuz şarjda 53 dakika sürüyor.

Xiaomi 12 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.73 inç

6.73 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 3.200 x 1.440

3.200 x 1.440 Piksel Yoğunluğu: 521 ppi

521 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus

Gorilla Glass Victus Ekran Parlaklığı: 1.100 nit

1.100 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 3.00 GHz X-2, 3x 2.50 GHz A710, 4x 1.80 GHz A510)

8 Çekirdek (1x 3.00 GHz X-2, 3x 2.50 GHz A710, 4x 1.80 GHz A510) Grafik İşlemci: Adreno 730

Adreno 730 Bellek: 8 / 12 GB RAM

8 / 12 GB RAM Bellek Birimi: ?

? Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Video Kaydı: 8K 24 FPS / 4K 60 FPS / 1080P 30, 120, 240, 960 FPS

8K 24 FPS / 4K 60 FPS / 1080P 30, 120, 240, 960 FPS Görüntü Sabitleme: OIS

OIS Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hücresel: 5G / LTE

5G / LTE Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 NFC: Var

Var Kızılötesi: ?

? Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik) Suya Dayanıklılık: ?

? Batarya Kapasitesi: 4.600 mAh

4.600 mAh Kablolu Şarj: 120W

120W Kablosuz Şarj: 50W

50W Kablosuz Ters Şarj: 10W

Xiaomi 12, 6.73 inç boyutunda 3.200 x 1.440 piksel çözürlükte 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran, Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alan model, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama seçeneği sunuyor.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde ana kamera sunan model, 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto lens ile destekleniyor. Bu arada Xiaomi 12; 8K çözünürlükte 24 fps, 4K çözünürlükte 60 fps ve Full HD çözünürlükte 30, 120, 240, 960 fps video kaydı alabiliyor.

Son olarak 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olan modelin 120W kablolu, 50W kablosuz, 10W kablosuz ters şarj desteklediğini söyleyelim. Bu değerler sayesinde sıfırdan yüze ulaşmak kablolu şarjda 18 dakika, kablosuz şarjda 42 dakika sürüyor.