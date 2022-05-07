Xiaomi 12S Pro'nun İşlemcisi Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12 serisinin işlemcileriyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar Xiaomi 12 ve 12S Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelebileceğini belirtiyordu. Şimdi yeni rapor, akıllı telefonun bir MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile geleceğini ortaya koyuyor. İşlemci hariç telefonun özelliklerinin aynı olması bekleniyor.

Xiaomiui'ye göre, Dimensity 9000 işlemciye sahip Xiaomi 12S Pro'nun izleri Mi kodunda ortaya çıktı. Sızıntıyı fark edenler ilk olarak telefonun model numarası olan - 2207122MC'yi IMEI veritabanında buldu. Model numarasından cihazın "dauimer" kod adına sahip olduğunu keşfettiler. Daha fazla araştırmadan sonra "dauimer"in Xiaomi 12S Pro'nun Dimensity 9000 işlemcili sürümünü temsil ettiğini öğrendiler.

Bu haberle birlikte yaklaşmakta olan Xiaomi 12S Pro'nun 2 işlemci varyantı olan Snapdragon 8 Gen 1 Plus ve MediaTek Dimensity 9000 ile geleceği artık ortada. Akıllı telefonun lansman tarihi hakkında şu anda bir haberimiz yok ancak telefonun Mi kodu üzerinden tespit edilmesi, Xiaomi'nin yakında telefonu piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

Xiaomi 12S Pro Beklenen Teknik Özellikleri

Telefonun diğer özellikleri şimdilik yalnızca söylentiden ibaret. Telefonun 1080x2400 piksel çözünürlük ve 402 PPI sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun arkada üçlü 64MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 5MP (makro) kamera kurulumuna sahip olacağı düşünülüyor. Ön kamerada ise görüntülü sohbetler ve selfieler için 16 MP'lik bir kamera bulunması gündemde.

Telefonun 4500 mAh pile ve 67W hızlı şarja sahip olması bekleniyor. Telefon kutusundan Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemi ile çıkacak. Xiaomi 12S Pro'nun optik ekran altı parmak izi, ivmeölçer, jiroskop ve pusula + sanal yakınlık algılama gibi sensörlerle donatılacağı söyleniyor.