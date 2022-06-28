Leica Kameralarıyla Gelecek Olan Xiaomi 12S Serisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi ve Alman kamera üreticisi Leica geçen ay uzun vadeli bir stratejik ortaklık duyurdu. Bu anlaşmanın ilk meyveleri önümüzdeki ay Xiaomi 12S serisi ile birlikte gelecek. Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra 4 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Şirket, her üç cihazın da Leica'nın kamera teknolojisi ile donatılacağını açıkladı.

Temel Xiaomi 12'ler nispeten küçük ama üst düzey bir amiral gemisi olacak. 12S Pro daha premium bir versiyon olacak. Xiaomi 12S Ultra ise şirketin "mobil görsellikte amiral gemisi zirvesi" olarak kabul ettiği en üst düzey amiral gemisi olacak.

Xiaomi 12S Ultra Özellikleri

Xiaomi ayrıca arkada büyük bir kamera ünitesi var gibi görünen üç telefonu gösteren bir görüntü yayınladı. Xiaomi 12S Ultra daha önce söylentileri geçen Xiaomi 12 Ultra olabilir. Telefonun sızdırılmış özellikleri arasında bir Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 6.7 inç QHD+ 120Hz LTPO OLED ekran, 50W kablosuz şarjlı 4.800mAh pil, 8 GB veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama alanı bulunuyor.

Kamera cephesinde cihazın optik görüntü sabitleme özellikli 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş kamera, 48MP 5x periskop kamera, uçuş zamanı sensörü ve lazer otomatik netleme özelliğine sahip olduğu söyleniyor.

Bunun gerçekten Xiaomi’nin Leica Camera Smarts ile kamera anlamında bir sonraki amiral gemisi olup olmadığını beklememiz ve görmemiz gerekiyor. İyi haber şu ki, bunun için fazla beklemeyeceğiz çünkü 4 Temmuz'da cihaz Çin'de piyasaya sürüldükten sonra pek çok testleriyle karşımıza çıkacak.

Peki siz Xiaomi 12S hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.