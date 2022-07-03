Xiaomi 12S Ultra'nın Tasarımı Nihayet Ortaya Çıktı

Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro amiral gemileriyle birlikte 4 Temmuz'da Çin'de piyasaya sürülecek. Şirket, Xiaomi 12S/12S Pro'nun tasarımını ortaya çıkarırken, 12S Ultra'nın görünümünü henüz resmiyete dökmemişti. Son zamanlarda ortaya çıkan birkaç sızıntı, tasarımını ortaya kısmen çıkardı ancak hiçbiri telefonu tam anlamıyla göstermiyordu. Weibo'da dolaşan Xiaomi 12S Ultra'nın yeni posterleri merakla beklenen amiral gemisinin tasarımını nihayet ortaya çıkardı.

Yeni görsellerde de görüldüğü gibi Xiaomi 12S Ultra deri bir arka kapağa sahip olacak. Söylentiler, aynı zamanda seramik bir arka varyantta da gelebileceğini vurguluyor. Arka panelin üst kısmında büyük bir kamera ünitesi bulunuyor. Yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olsa da önceki modelde sunulan ikincil bir ekrandan yoksun bir şekilde geliyor.

Xiaomi 12S Ultra Nihayet Görücüye Çıktı

Xiaomi kısa süre önce Xiaomi 12S Ultra'nın 1 inç Sony IMX989 birincil kamera ile donatılacağını doğrulamıştı. Ana kamera, kamera modülünün merkezinde görünüyor. Altında bir telefoto periskop zoom lensi var. Leica markası, kamera ünitesinin sol üst köşesinde görülebiliyor.

Ana kameranın sol tarafında bir ultra geniş lens görünüyor. Sağ tarafında çift LED flaş ünitesi bulunuyor. OIS destekli 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş lens ve 5x optik zoomlu 48MP telefoto periskop kameraya sahip olacağı söylentileri de gündemde.

Yeni görüntülerin hiçbiri Xiaomi 12S Ultra'nın ön tarafını ortaya çıkarmıyor. Bununla birlikte önceki ay ortaya çıkan CAD görüntüleri, delikli tasarıma ve kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyordu. 12S Ultra'nın 6.7 inç AMOLED QHD+ 120Hz ekran, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama, 20MP ön kamera ve 4.800mAh pil ile gelmesi bekleniyor.