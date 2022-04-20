Xiaomi 12S ve 12S Pro'da Snapdragon 8 Gen1+ İşlemci Görebiliriz

Mart ayında, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 1+ işlemciye sahip en az üç Xiaomi telefonunun geliştirme aşamasında olduğu bildirilmişti. Şimdi ise bu işlemciye sahip 2 yeni Xiaomi telefonu olduğuna dair söylentiler var.

Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen Xiaomi 12 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 1+ ile donatılması zaten bekleniyordu. Xiaomiui tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Xiaomi 12S ve Xiaomi 12S Pro adlı yakında çıkacak olan amiral gemisi telefonları da Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisiyle gelecek.

Samsung'un 4nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 1; Xiaomi 12, 12X ve 12 Pro amiral gemisi telefonlarına güç sağlıyor. Tayvan merkezli TSMC'nin, 4nm işlemiyle Snapdragon 8 Gen 1+'ı (parça numarası SM8475) ürettiği bildiriliyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu Snapdragon 8 Gen 1'in hız aşırtmalı bir versiyonu olabilir.

Snapdragon 8 Gen 1+ İşlemciye Sahip Telefonların Sayısı Artıyor

Snapdragon 8 Gen 1+'ın Mayıs ayı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yeni işlemciden güç alan ilk akıllı telefonların Haziran ayında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Şu anda Motorola, Lenovo, Xiaomi ve Samsung, Snapdragon 8 Gen 1+ işlemciyi kullanarak telefon ürettiği söylenen markalardan bazıları.

Xiaomi 12S'nin “Diting” kod adına, 2206123SC model numarasına ve L3S kısaltılmış model numarasına sahip olduğu sızdırıldı. Öte yandan Xiaomi 12S Pro ismindeki cihazın ise “Unicom” kod adına, 2206122SC model numarasına ve L2S kısaltılmış model numarasına sahip olduğu bildiriliyor. Ne yazık ki sızıntılarda henüz Xiaomi 12S serisinin özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor.

İlgili bir raporda Xiaomi'nin Xiaomi 12 Lite 5G orta segment bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED panele sahip olacak telefon, Snapdragon 778G işlemciden gücünü alacak. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine sahip telefonun Android 12 tabanlı MIUI 13 ile gelmesi bekleniyor. FCC sertifikasına sahip olduğundan cihazın bu ay veya Mayıs ayında piyasaya sürülmesi muhtemel. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazın teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.