Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun Fiyatı Sızdırıldı

Geçen hafta Xiaomi, Çin'de Redmi K50 Ultra'yı tanıttı. Raporlar, bu cihazın Ekim ayında küresel pazarda Xiaomi 12T Pro adıyla piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Xiaomi 12T adında bir standart modelinin de onunla birlikte piyasaya çıkacağına dair söylentiler de yaygın. Yakın tarihli bir rapor, Xiaomi 12T serisinin yapılandırmasını, renk çeşitlerini ve fiyat aralığını ortaya çıkardı. Şimdi, Snoopy Tech tarafından yapılan yeni bir sızıntı, 12T serisinin fiyatını da ortaya koyuyor.

Söylentiye göre Xiaomi 12T, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek. Siyah, Gümüş ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak telefonun fiyatı 649 Euro olacak.

Xiaomi 12T Pro Özellikleri (Söylenti)

Xiaomi 12T Pro da aynı konfigürasyon ve renk çeşitleriyle gelecek. Fiyatı 849 Euro olacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi tasarımını ve özelliklerini K50 Ultra'dan ödünç alması bekleniyor. Xiaomi 12T Pro'nun ekran içi parmak izi okuyucuya sahip 6.67 inç OLED FHD+ 144Hz ekrana sahip olması bekleniyor. MIUI 13 tabanlı Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkacak telefona gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ve LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama sağlayacak.

12T Pro'nun ayrıca 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pille gelmesi muhtemel. Kamera noktasında ise 20MP ön kamera ve 108MP (ana) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) üçlü kamera ünitesi ile gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12T'nin ülkemizin pazarına girip girmeyeceği ise şimdilik meçhul.