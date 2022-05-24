Xiaomi 13 Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13, yakın zamanda IMEI veritabanında tespit edildi. Telefon görünüşe göre yakında çıkacak gibi görünüyor ve muhtemelen piyasadaki diğer popüler telefonlardan birçoğu ile rekabet edecek. Bu telefonla ilgili şu ana dek bildiğimiz ayrıntılar oldukça az ancak daha şimdiden işlemcisi ve çıkış tarihi ile ilgili bazı bilgilere sahibiz.

Xiaomi 13, Xiaomi'nin şu anda üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda IMEI veritabanında tespit edilen yeni bir akıllı telefon. Şu an için telefon hakkında bildiğimiz şeyler kısıtlı ancak telefonların çıkış dönemine yaklaştığı süreçlerde IMEI veritabanında yer alması, bu gelişmeyi önemli kılıyor. Xiaomi 13 hakkında bildiğimiz bir diğer şey ise telefonun Snapdragon 8 Gen 2 tarafından destekleneceği yönünde.

Xiaomi 13 Ne Zaman Çıkacak?

Yaklaşan bu amiral gemisi cihazı Xiaomi 13 için model numarası 22/11 ve Xiaomi 13 Pro varyantı için 22/10 gibi görünüyor. Bu bilgiler, bu yeni cihazın beklenenden daha kısa sürede, yani yaklaşık olarak Kasım ayı civarında piyasaya sürüleceğini ve raflardaki yerini alacağını gösteriyor. Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak veritabanında yer alan serinin standart modeli, 2210132C ve 221113C, Pro modeli ise 2210132G ve 2211133G model numaralarına sahip.

Maalesef şimdilik Xiaomi 13 hakkında bildiğimiz tek şeyler bunlar ancak yeni bilgiler gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Peki siz Xiaomi 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.