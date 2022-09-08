Xiaomi 13'ün Ekranıyla İlgili Yeni Bir İddia Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 serisinin Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi olması bekleniyor. Seride birden fazla model bulunsa da şirketin Kasım 2022'de Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'yu duyurması bekleniyor. Sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, Xiaomi 13 serisi hakkında son zamanlarda önemli bilgileri sızdırmıştı. Yeni bir sızıntı, Xiaomi 13'ün ekran çözünürlüğünü ortaya koyuyor.

Aralık 2021'de piyasaya çıkan Xiaomi 12, kavisli kenarlara sahip 6.28 inç AMOLED ekrana sahip kompakt bir amiral gemisi telefondu. Cihazda 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği bulunuyordu.

Xiaomi 13, 1.5K Çözünürlüğü Destekleyebilir

Xiaomi 13'ü çevreleyen söylentiler, serinin biraz daha büyük bir ekrana sahip kompakt bir amiral gemisi sunmaya devam edeceğini iddia ediyor. Xiaomi 13'ün ultra dar çerçeveli 6.36 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz üzere Xiaomi 12, kavisli kenarlara sahip daha küçük bir ekrana sahipti. Xiaomi 13 Pro'nun da ekranının kavisli kenarlara sahip olma ihtimali var.

Digital Chat Station ayrıca Xiaomi 13'ün mühendislik prototipinin teknik verilerinin, Full HD+ çözünürlüğü desteklediğini ortaya koyduğunu iddia etti. Telefonun 1K veya 1.5K çözünürlüğü destekleyebileceğini de ekledi. Ağustos ayında Çin'de piyasaya sürülen Redmi K50 Ultra, 1220 x 2712 piksel yani 1.5K çözünürlük desteğine sahip. Standart model Xiaomi 13'ün ekranı da aynı çözünürlüğü destekleyebilir.

Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek. Telefonun arka tarafta 50MP + 50MP çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Xiaomi 13'ün pil kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi yok. Bununla birlikte raporlar, cihazın 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile tek hücreli bir pile sahip olacağını iddia ediyor.