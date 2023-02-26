Uygun Fiyatlı Xiaomi 13 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Android tarafında Samsung'un en büyük rakiplerinden biri olan Xiaomi, bıgün gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi 13 ailesini tanıttı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi 13 Lite, büyük ilgi gördü.

Gücünü Qualcomm'un başarılı işlemcisi Snapdragon 7 Gen 1'den alan Xiaomi 13 Lite, 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip.

Xiaomi 13 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.55 inç kavisli AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme oranı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği

6.55 inç kavisli AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme oranı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği İşlemci: Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1 Depolama: 8GB RAM, 128GB veya 256GB depolama (LPDDR4X ve UFS 2.2)

Arka Kamera: 50MP Sony IMX766 ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera,

50MP Sony IMX766 ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera, Ön Kamera: 32MP selfie kamera ve 8MP derinlik sensörü

32MP selfie kamera ve 8MP derinlik sensörü Pil: 4,500mAh, 67W hızlı şarj (kablolu), kablosuz şarj yok

4,500mAh, 67W hızlı şarj (kablolu), kablosuz şarj yok Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, çift SIM kart desteği ve 5G

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, çift SIM kart desteği ve 5G Diğer özellikler: MIUI 14 (Android 12 tabanlı), Dolby Atmos, IP53 toz ve su direnci, 171g ağırlık ve 7.23mm kalınlık

Donanımsal özellikleri bakımından piyasadaki çoğu telefonla mücadele edebilecek kabiliyete sahip olan telefon, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'ya kıyasla neredeyse yarı yarıya fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Xiaomi 13 Lite, 8 Mart'tan itibaren raflarda yerini almak için hazırlanıyor. Xiaomi 13'ün fiyatı ise 499 Euro olarak belirlendi.