Pil Ömrü Testinde Xiaomi 13, iPhone 14 Pro Max'i Geçti!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 13 serisi hakkında son dönemde pek çok söylenti ortaya çıktı, önce telefonun özellikleri ve tasarımını gördük, sonra ise geçtiğimiz günlerde serinin çıkış tarihi açıklandı.

Xiaomi, 1 Aralık'ta gerçekleşecek bir ürün lansman konferansına ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor. Yeni amiral gemisi serisini bu etkinlikte tanıtacak olan şirket etkinlikten önce yaklaşmakta olan amiral gemisi Xiaomi 13 serisi ile ilgili bazı ilginç ayrıntıları açıkladı.

Çinli teknoloji devinin CEO'su ve kurucusu, yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefon serisi ilgili bazı bilgiler paylaştı. Özellikle pil ömrü konusunda oldukça iddialı olan şirketin Xiaomi 13 modeli 4.500 mAh pil ile donatılacak.

Telefon mükemmel pil ömrü sunarken genişlik, kalınlık ve konfordan da ödün vermeyecek. Şirketin CEO'su, yapılan pil ömrü testini göstererek bu iddiayı destekledi.

Xiaomi 13 Pil Ömrü Testi Sonuçları

Görsele baktığımızda Xiaomi 13'ün bir günlük normal kullanımı sırasında pil puanını görebiliyoruz. Amiral gemisi serisinin yeni temel modelinin, 1.28 puan alan ve pil ömrüyle büyük beğeni toplayan iPhone 14 Pro Max'in bile üzerinde olan 1.37 puana ulaştığını net bir şekilde görebiliyoruz.

Apple'ın özellikle de pil ömrü konusunda sektörde sahip olduğu konum göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 13'ün standart modelde bile bu başarıya ulaşması büyük önem arz ediyor.

Peki sizin Xiaomi 13'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.