Xiaomi 13 Pro Geekbench Skorları Belli Oldu

Çinli üreticinin yeni amiral gemisi olarak yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı Xiaomi 13 Pro, Geekbench üzerinde görüntülendi. Geçtiğimiz ay özellikleri sızdırılan telefon, üst segment Android telefonlar arasında iyi bir konuma oturacak gibi duruyor.

Geekbench sitesinde yayınlanan bilgilere göre Xiaomi 13 Pro; tekli işlemlerde 1504, çoklu işlemlerde ise 5342 puan aldı.

Xiaomi 13 Pro Özellikleri

2210132C modeliyle tanıtılan telefonda 8 çekirdeğe sahip yeni Snapdragon Gen 2 yonga seti kullanılıyor. Ana çekirdeklerin hız aşırtma uygulandığında 3.19 GHz hıza kadar çıkabildiği yonga seti, hem çoklu hem de tekil işlemlerde yüksek performans veriyor.

Android 13 ile sunulması beklenen telefonda 12 GB RAM yer alıyor. Öte yandan gelen bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel Sony IMX989 ana kamera + 50 megapiksel geniş açı kamerası ve 50 megapiksel telefoto lens yer alacak.

Xiaomi 13 Pro özellikleri içerisinde ön tarafa geldiğimizde bizleri 32 megapiksellik selfie kamerası karşılıyor. 6,7 inç Samsung E6 AMOLED teknolojisine sahip ekranın çözünürlüğü 2K olarak belirlenmiş. Aynı zamanda ekran 120 Hz yenileme hızına sahip.

4800 mAh bataryayla sunulması beklenen telefon 120 W hızlı şarjı destekleyecek. Telefonun 10 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.