Xiaomi 13 Pro'nun Kamera Testleri Ortaya Çıktı: Bakın Kaçıncı Sırada?

Akıllı telefonların kamera yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren kamera analizlerinden biri olan DXOMark'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Huawei ve Honor'un akıllı telefonlarının genellikle listenin başını çektiği bu test, Xiaomi 13 Pro için de gerçekleştirildi.

DXOMark testine göre Xiaomi 13 Pro genel olarak 16. ultra premium kategoride ise 15. sırada yer aldı.

Ayrıca Xiaomi 13 Pro ekran kıyaslaması açısından 17. ve hoparlör performansı açısından 15. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, tartışacağımız ana konu cihazın kamera performansıdır. Xiaomi 13 Pro'nun kamerası, olası 152 puan üzerinden 132 puan almayı başardı. DXOMark, aile portreleri ve grup çekimleri için 118 puan ve düşük ışık performansları için 100 puan verdi.

Xiaomi 13 Pro En İyi Kameraya Sahip 16. Telefon

DXOMark'a göre akıllı telefonun genel kamera performansı son derece iyi. İyi bir detay seviyesine, iyi bir doygunluk kontrolüne sahip ve yakınlaştırma açısından oldukça iyi. Cihazın ses kayıt becerileri de son derece iyi ancak sonuçlar, arkadan aydınlatmalı sahneler veya düşük ışık gibi zor ortamlarda anı yakalamakta zorlandığını, yüksek kontrastlı senaryolarda görüntüyü doğru şekilde pozlayamadığını ve konserler gibi yüksek sesleri kaydetmek için uygun olmadığını da belirtiyor. Ayrıca cihazın ekran okunabilirliğinin doğrudan güneş ışığı altında zayıf olduğunu belirtiyorlar.

DXOMark'a göre Honor Magic5 Pro şu anda kamera açısından en iyi performans gösteren akıllı telefon ve onu Huawei Mate 50 Pro takip ediyor. Google Pixel 7 Pro üçüncü sırada yer alırken, onu Apple iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Ayrıca Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 Pro neredeyse aynı performansı gösteriyor ve aynı 136 puanla 16. sırada yer alıyor.