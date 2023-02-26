Xiaomi 13 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Pro'yu Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Telefon, Çin'de geçen yıl piyasaya sürülmüştü. Samsung Galaxy serisi ile rekabet etmek için 1 inç ana sensör, Leica lensler ve 120W hızlı şarj özellikleri ile donatılan cihaz, dünya çapında çıkışını yaptı.

Xiaomi 13 Pro'nun en dikkat çekici özelliği kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, Sony IMX989 50 megapiksel sensörü ve f/1.9 diyafram açıklığıyla her türlü ışık koşulunda en iyi ve parlak fotoğrafları çekmek için donatılmış durumda. Ayrıca Dolby Vision'da 60 fps ile 4K çözünürlükte video kaydedebiliyor.

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Telefonda ayrıca "yüzen lens" öğesi bulunan 50 megapiksel telefoto kamera ve 50 megapiksel geniş açı sensörü bulunuyor. Cihazın önünde, gece modu ve çift çerçeve (0.8x ve 1x) modları olan 32 megapiksel bir ön kamera yer alıyor.

Xiaomi 13 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alıyor. 6.73 inç WQHD+ AMOLED ekran, 12GB LPDDR5X RAM ve USF 4.0 cihazın diğer öne çıkan donanım detayları arasında.

Xiaomi 13 Pro'nun 4.820 mAh bataryası, özel bir 120W şarj cihazıyla dakikalar içinde şarj edilebiliyor. Cihaz ayrıca uyumlu şarj pedleriyle 50W kablosuz şarjı destekliyor ve kulaklıklarınızın şarjını hızlıca doldurmak için 10W ters şarj desteği de sağlıyor.

Xiaomi 13 Pro, seramik beyaz ve seramik siyah renklerinde 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Cihazın Avrupa'da 1299 dolardan satışa sunulması bekleniyor.