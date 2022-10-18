Xiaomi 13'ün Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 serisinin hâlâ geliştirilmekte olduğu biliniyor. Raporlar, seride iki akıllı telefonun bulunacağını daha önce belirtmişti. Bunlar Xiaomi 13 ve 13 Pro olacak. Pro modelle ilgili bir süredir sızıntılar etrafta olsa da standart modele dair pek detaylı bilgiye sahip değildik. Bugün ise standart modelin şarj hızı ortaya çıktı.

Son zamanlarda telefonun tasarımıyla ilgili sızıntılar etrafta dolaşıyordu ve bugünse şarj hızı sızdırıldı. Son sızıntıya göre Xiaomi 13, 3C sertifikasyon sitesinde tespit edildi ve yakın tarihli bir lansmana işaret ediyor.

MySmartPrice tarafından hazırlanan bir rapora göre standart Xiaomi 13, Çin 3C sertifikasını aldı. Akıllı telefon, 2211133C model numarası ve 67W hızlı şarj desteği ile sertifika web sitesinde listelendi.

Xiaomi 13 Hakkında Şimdiye Dek Bilinenler

Belirttiğimiz üzere cihazın iddia edilen canlı bir görüntüsü yakın zamanda internet ortamında sızdırılmıştı. Görüntü, cihazın Xiaomi Mi 11 Ultra'nın tasarımından büyük ölçüde ilham aldığını ortaya koyuyor. Arkada LED flaş ile birlikte üçlü kameraya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca cihazın LASER otomatik odak özelliğine sahip olacağı da tahmin ediliyor.

Önceki raporlar, Xiaomi 13'ün full HD+ çözünürlük sunan 6.38 inç ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Muhtemelen 50MP ana kamera sensörüne sahip olacak ve 67W hızlı şarjı destekleyecek.

Aksine Pro model, 120Hz yenileme hızı sunan 6.73 inç QHD+ panele sahip olacak. İşlemci noktasında ise Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenmesi bekleniyor. Xiaomi 13 Pro'nun 5.000 mAh pil ile geleceği ve 120W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor.

Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Yaklaşan Snapdragon 8 Gen 2'nin duyurulmasıyla seriye dair yol haritası da daha net bir şekilde ortaya çıkacak.