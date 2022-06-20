Xiaomi 13 Serisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi 13 serisi hâlâ geliştirme sürecinde ve iddialar, lansmanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Geçen yıl Aralık ayında Xiaomi, Xiaomi 12 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Yeni bir sızıntı, Çinli üreticinin Xiaomi 13 serisini selefinden daha erken duyuracağını iddia ediyor.

Güvenilir bir Çinli analist, Xiaomi 13 serisiyle ilgili ayrıntıları parça parça açıklıyor. Geçen yıl şirket, Aralık ayında Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro olmak üzere üç cihazı tanıttı. Şu anda şirketin bu yılın sonuna kadar Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere en az iki modeli piyasaya sürmeyi planladığı görülüyor.

Xiaomi 13 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Analiste göre, Xiaomi 13 serisi Android 13 ile test ediliyor. İlerlemenin geçen yıla kıyasla daha ileri aşamalarda olduğunu da sözlerine ekleyen analist, Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında çıkış yapabileceğini düşünüyor. Xiaomi 13 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olması beklendiğinden, Qualcomm'un Kasım ayında yeni işlemcisini duyurması muhtemel.

Son raporlar, Xiaomi 13'ün bir "Nuwa" kod adına sahip olduğunu ve 2211133C model numarasını taşıdığını ortaya koyuyor. Öte yandan Xiaomi 13 Pro'nun "Fuxi" kod adına sahip olduğu ve 2210132C model numarasına sahip olduğu söyleniyor.

Xiaomi 13, selefi gibi kompakt bir amiral gemisi olabilir. Her iki modelin de ortalanmış delikli ve dar çerçeveli, kavisli kenarlı bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca her iki modelin de Leica tarafından tasarlanmış üçlü arka kamera ünitesine sahip olacağı biliniyor.

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