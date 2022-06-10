Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 İşlemciyle Geliyor

Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini piyasaya sürmesiyle birlikte birçok yeni nesil amiral gemisi telefonun yeni işlemci ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Snapdragon 8 Gen 2 olarak adlandırılan orijinal 8 Gen 1'in gerçek bir halefi ile ilgili yeni bir sızdırılmış ayrıntı ortaya çıktı ve bir analist, Xiaomi 13'ün bu işlemciyi ilk kullananlardan biri olacağına inanıyor.

Bilmeyenler için Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili bazı yeni sızıntılar gerçekleşti. Sızıntılara göre birinci sınıf akıllı telefon için yeni nesil amiral gemisi işlemci benzersiz bir küme yapılandırmasına sahip olacak. Mevcut 8 Gen 1 işlemciler 1 + 3 + 4 çekirdekli kümelere sahipken, yeni 8 Gen 2 işlemci 1 + 2 + 2 +3 konfigürasyonuna sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 2'nin Özellikleri de Sızdırıldı

Snapdragon 8 Gen 2'nin bir Makalu nesil çekirdeğe, iki Makalu nesil çekirdeğe sahip başka bir kümeye, ardından iki Matterhorn çekirdeğine ve üç Klein R1 çekirdeğine sahip olacağı bildiriliyor. Ancak şimdi analist Abhishek Yadav, iki akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2'yi ilk kullananlar arasında olacağını iddia etti. Bu amiral gemisi telefonlardan biri de Xiaomi 13 olacak. Snapdragon 8 Gen 2, Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan SM8550-Kailua konfigürasyon kod adına sahip olacak.

Ayrıca Çinli blogcu, yeni işlemcinin bir Adreno 740 GPU'ya sahip olacağını ve TSMC'nin gelişmiş 4nm işlem sürecinde üretileceğini de sözlerine ekledi. Şu an itibariyle bu sızıntıları doğrulamak oldukça zor bu nedenle gelecek dönemde Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili daha fazla ayrıntı duymayı bekliyoruz. Yine de Xiaomi 13'ün Xiaomi için önemli bir yapı taşı olacağı göz önünde bulundurulduğunda bu iddialar oldukça olası görünüyor.

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