Xiaomi 13 Tasarımı Ortaya Çıktı: iPhone Benzerliğiyle Dikkat Çekiyor!

Ünlü bir Çinli kişiliğin ölümü sonrası Xiaomi 13 ve MIUI 14'ün tanıtılacağı lansman ertelenmişti ancak lansmanın gerçekleştirilmesi planlanan 2 Aralık tarihinden bu yana pek çok Xiaomi 13 detayı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Xiaomi resmî hesabı yeni lansman tarihini doğrulamanın yanı sıra ilk kez Xiaomi 13'ün tasarımını kullanıcılarla paylaştı.

Xiaomi 13 serisi, planlar değişmediği sürece MIUI 14 ile birlikte 11 Aralık'ta tanıtılacak. Etkinlik, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, MIUI 14, Xiaomi Watch S2 akıllı saat, Xiaomi Buds 4 TWS kulaklıkları ve mini masaüstü PC gibi birden fazla ürünün lansmanına ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 13 Serisi Tasarımı

Xiaomi 13 ve 13 Pro aynı tasarıma sahip olacak. Raporlar, Pro modelinin Xiaomi 13'ün daha büyük bir versiyonu olacağını iddia ediyor. Ayrıca kullanıcılar, Xiaomi 13'ün tasarımının iPhone modellerinin tasarımına benzerliğiyle dikkat çektiğini belirtiyor.

Görüldüğü üzere Xiaomi 13, delikli tasarıma sahip düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Karşılaştırıldığında Pro modeli kavisli kenarlara sahip daha büyük bir ekrana sahip olacak. Xiaomi 13 arka tarafına baktığımızda ise üç kamera, çift LED flaş ve Leica markasını barındıran kare şeklinde bir kamera ünitesiyle karşılaşıyoruz.

Xiaomi 13 serisinin yeşil, siyah ve beyaz çeşitlerinin cam arka yüzeyle gelmesi bekleniyor. Mavi varyantında ise deri arka yüzey bulunacak.