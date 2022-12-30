Xiaomi 13 Ultra, İyileştirilmiş Periskop Kamera ile Geliyor

Qualcomm'un en son amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi tarafından desteklenen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro, bu ayın başlarında Çin'de piyasaya sürüldü. Çinli teknoloji devinin şimdi de Xiaomi 13 serisini önümüzdeki yıl küresel pazarlara sunması bekleniyor. Şirket bu bağlamda telefonu geliştirmenin yeni yollarını arıyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın da küresel çapta yayınlanacak serinin bir parçası olacağına inanılıyor. Güvenilir bir analist telefonun periskop kamerasının performansının "herkesi şok edeceğini" iddia ediyor.

Bu noktada telefon hakkında bilinen pek fazla bir şey yok ancak söylentiler, yüksek hızlı LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile gelebileceğini de öne sürüyor.

Analist Kartikey Singh'in atmış olduğu bir tweet'e göre Xiaomi 13 Ultra, büyük ölçüde geliştirilmiş bir periskop kamera ile gelecek. Daha önce benzer kameranın Galaxy S serisinde gelip gelmeyeceği söz konusu olduğunda kendisi Samsung'un kayıtsız kaldığını iddia etmişti.

Xiaomi Kamera Performansında Samsung'u Geçebilir

Singh, 2023'te Samsung'un önemli rakiplerinden Xiaomi'nin bu alanda Samsung'u geçebileceğine inanıyor. Bununla birlikte analist, Xiaomi 13 Ultra'nın periskop kamerası hakkında herhangi bir özel ayrıntıdan şimdilik bahsetmiyor. Yaklaşan bu Xiaomi akıllı telefonun, 3x ve 10x optik yakınlaştırma özellikleriyle birlikte gelen Galaxy S22 Ultra'dan daha iyi kamera yakınlaştırma performansı sunmasını bekliyoruz.

İlgili bir haberde analist Digital Chat Station, Xiaomi 13 Ultra'nın iddia edilen depolama ve bellek yapılandırma ayrıntılarını da paylaştı. Akıllı telefon, 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolama ile gelecek.

Xiaomi kısa süre önce Çin'de standart Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro dâhil olmak üzere Xiaomi 13 serisini piyasaya sürmüştü. Kamera açısından Pro modeli, 50MP 1 inç Sony IMX989 ana sensör tarafından yönetilen üçlü bir arka kamera ünitesine sahip. Ayrıca 50MP, 75 mm telefoto sensör ve 50MP geniş açılı sensör de yer alıyor. Ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunuyor.