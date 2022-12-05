Xiaomi 13 Ultra'nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 13 serisinin lansmanı normal şartlarda 2 Aralık tarihinde gerçekleştirilecekti ancak ertelendi ve lansmanın ne zaman yapılacağı henüz resmî olarak açıklanmadı. Lansmanın ertelenmesiyle lansman günü tanıtılacak pek çok özellik internet ortamında gün yüzüne çıktı.

Bu özelliklerden biri de serideki en üst seviye cihaz Xiaomi 13 Ultra'nın kamera özelliklerini ele alıyor. Digital Chat Station'a göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 ve 13 Pro ile birlikte piyasaya çıkmayacak ancak bu telefon bir noktada mutlaka piyasaya sürülecek.

Xiaomi 13 Ultra Dört Farklı Sensörle Geliyor

Xiaomi 13 Ultra, kamera konusunda büyük iyileştirmelere sahip olacak ve daha fazla sensörle donatılacak. Yeni bilgilere göre Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 12S Ultra'dan birincil 1 inç sensörü (Sony IMX989) koruyacak ve yanı sıra üç ekstra kameraya ev sahipliği yapan bir üniteye sahip olacak.

Diğer sensörler hakkında şu anda pek bir bilgi yok. Dört sensörün hepsinde PDAF otomatik odaklama ve bir dToF sensörü bulunacak. Xiaomi 13 Ultra, büyük olasılıkla 12S Ultra'nın dairesel kamera muhafazasını da koruyacak.

Peki sizin Xiaomi 13 serisinin kamerasından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.