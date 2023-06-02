Xiaomi 13 Ultra Küresel Lansman Tarihi Belli Oldu

Nisan ayında Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra'yı Çin'de tanıttı. Xiaomi'nin nihai amiral gemisi telefonunun küresel pazarda da piyasaya sürüleceği doğrulandı.

Xiaomi 13 Ultra Küresel Lansman Tarihi

Resmî sitedeki geri sayım sayacı, Xiaomi 13 Ultra küresel lansmanının 8 Haziran'da yapılacağını ortaya koyuyor. Xiaomi 13 Ultra'yı satın alanlar, ücretsiz 3 aylık YouTube Premium aboneliği ve ücretsiz 6 aylık 100 GB Google One aboneliği gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Son raporlar Xiaomi 13 Ultra'nın küresel pazarda 12 GB + 512 GB versiyonuyla satışa sunulacağını ortaya koydu. Fiyatlandırma noktasında ise Avrupa'da 1.299 euro veya 1.499 euro olarak fiyatlandırılması gündemde. Xiaomi 13 Ultra'nın renk seçeneği noktasında ise siyah ve yeşil renklerde satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 13 Ultra Özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, Quad HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile donatılmış 6,73 inç AMOLED LTPO ekrana sahip. Telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı Xiaomi 13 Ultra'ya güç veriyor. Telefon ayrıca 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındırıyor.

Xiaomi 13 Ultra, 32MP ön kameraya sahipken, arka tarafta 1MP ultra geniş lens, OIS'li 5MP telefoto kamera ve OIS'li 50MP periskop lens ve 5x optik zoom ile eşleştirilmiş 1 inç Sony IMX989 50MP ana kamera bulunuyor.

Peki sizin Xiaomi 13 Ultra ve Türkiye fiyatından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.