Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun geliştirme sürecinden yeni detaylar sızdırıldı. Qualcomm'un Kasım ayında Snapdragon 8 Gen 2 mobil işlemcisini duyurması bekleniyor. Qualcomm'un duyurusundan kısa bir süre sonra Xiaomi'nin Snapdragon 8 Gen 2 destekli Xiaomi 13 serisi telefonlarını tanıtması bekleniyor.

Digital Chat Station tarafından yapılan yeni bir sızıntı, Xiaomi 13 serisi telefonların öncekinden daha dar çerçevelere sahip olacağını ortaya koyuyor.

Digital Chat Station'a göre Xiaomi 13, Çin merkezli bir şirket tarafından üretilen kavisli kenarlı bir OLED panele sahip olacak. Ekranının CSOT veya BOE tarafından sağlanıp sağlanmayacağı belirsiz. Xiaomi 13 Pro ise kavisli kenarlara sahip Samsung AMOLED E6 ekran ile gelecek. Digital Chat Station ayrıca Xiaomi 13 ve 13 Pro'nun çerçevelerinin Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun çerçevelerinden daha dar olduğunu söyledi.

Xiaomi 13 ve 13 Pro Hakkında Diğer Söylentiler

Geçmiş raporlar, Xiaomi 13'ün 6.26 inç ekrana sahip olacağını, Pro modelin ise 6.7 inç ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Birincisi 1.5K çözünürlüğü desteklerken, ikincisi Quad HD+ çözünürlük sunabilir. Her iki telefonun da 120Hz yenileme hızı desteği taşıması bekleniyor. Xiaomi 13'ün, 50MP ana kameraya sahip olması beklenirken, Xiaomi 13 Pro'nun 50MP Sony IMX989 1 inç kamera sensörü ile gelmesi muhtemel.

Xiaomi 13'ün pil boyutu henüz bilinmiyor ancak 13 Pro'nun 4.820 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Her iki telefon da sırasıyla 67W ve 120W hızlı şarjı destekleyecek. Pro modelinin ayrıca 50W kablosuz şarj sunması bekleniyor.

Her iki cihazın da Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelmesi bekleniyor. Bugün erken saatlerde Xiaomi, Çin pazarı için Redmi Note 12 serisinin lansman tarihini 27 Ekim olarak doğruladı. Görünüşe göre Xiaomi 13 serisi için ilk tanıtımlar, Note 12 serisi resmiyet kazandıktan birkaç gün sonra ortaya çıkacak.