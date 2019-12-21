Xiaomi, 14 Dolarlık Kablosuz Klavye Mouse Setini Satışa Sundu

Xiaomi teknoloji alanında Çin’in önde gelen şirketlerinin bir tanesi olarak çıkardığı ürünlerle kendisinden söz ettiriyor. Xiaomi'nin yeni çıkardığı kablosuz klavye ve mouse seti, sürücü gerektirmemesi yani sadece takıp çalıştırılmasıyla dikkat çekiyor. Son derece basit ve pratik bir kullanım sunan klavye ve mouse, genel olarak ofis çalışanları için tasarlanmış.

Ofis çalışanları için ideal olan klavye ve mouse ince ve hafif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 2.4GHz Wi-Fi gerektiren set, ofis çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak bir diğer özellik olan güç tasarrufu özelliğini de bulunduruyor.

Fonksiyon tuşları, tuş takımı ve yön tuşları bulunan Xiaomi klavyede 104 tane tuş bulunuyor. Ayrıca klavyede bulunan Fn tuşu sayesinde ses açıp kapatma, ses seviyesini ayarlama ve multimedya kontrolü gibi işlevleri gerçekleştirmek mümkün. Klavyede ayrıca sağ üst köşede caps lock, number lock ve güç göstergesi ile ilgili olarak dört adet gösterge ışığı yer alıyor.

Klavye tuşlarında yer alan karakterler kolayca silinmemeleri için lazer ile işlenmiş. Ayrıca kullanıcıların uzun süre yazı yazmaları gereken durumlarda rahat etmeleri için klavyede 6°’lik bir eğim bulunuyor.

Xiaomi klavyenin yanında mouse da sadece 60 gram olan hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Normal fare boyutlarında olan mouseda 1000 DPI optik sensör bulunuyor ve mouse AAA pil ile çalışıyor.

Satışta olan diper kablosuz klavye ve mouse setlerinin içinde Xiaomi'nin çıkardığı setin dikkat çekmesinin nedeni ise fiyatının sadece 14 dolar olması. Bu da yaklaşık olarak 83 lira ediyor. Özellikle ofis çalışanları için ideal olan setin tam bir fiyat/performans ürünü olduğu söylenebilir.