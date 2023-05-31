Xiaomi 14 Serisinin Çıkış Takvimi Ortaya Çıktı

Xiaomi, Aralık 2022'de Çin'de Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Xiaomi 14 serisi amiral gemisi akıllı telefonların ise bu yılın sonuna kadar iç pazarda piyasaya sürüleceği söyleniyor.

GSMChina tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun model numaralarını ortaya çıkardı. Her iki akıllı telefonun lansman zaman dilimi de bu model numaralarından çıkarılabilir.

Xiaomi 14 Serisi Ne Zaman Geliyor?

IMEI veritabanında 23127PN0CC / 23127PN0CG ve 23116PN5BC / 23116PN5BG model kodlarına sahip iki yeni cihaz ortaya çıktı. Rapora göre bu cihazlar sırasıyla Xiaomi 14 ve 14 Pro. "C" ile biten model kodları Çin varyantları iken, sonunda "G" bulunanlar küresel versiyonlarıdır.

2312 ve 2311 rakamları Xiaomi 14 serisinin Çin'de Kasım veya Aralık ayında resmiyet kazanabileceğine işaret ediyor.

Raporlar, Xiaomi 14 serisinin Xiaomi 14 Ultra'yı da içereceğini ortaya koyuyor. Cihaz hakkında henüz hiçbir şey bilinmediğinden, 2024 yılının 2. çeyreğinde Çin'de iç pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 14 Serisi Özellikleri (Beklenen)

Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra'nın, bu yıl Kasım ayında piyasaya çıkabilecek yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Son raporlar Xiaomi 14 Pro'nun düz ve kavisli kenarlı ekran varyantlarıyla gelebileceğini iddia ediyordu. Arka kamera kurulumunun, ana lensin 1 inçlik Sony IMX989 olabileceği üç adet 50MP kamera içermesi bekleniyor.

Ayrıca kamera ünitesinin bir periskop zoom kamerası içermesi bekleniyor. 14 Pro'nun ön kamerasının 4K video kaydını desteklemesi de muhtemel. 14 Pro'nun iki varyantının da 5.000 mAh pil içermesi ve sırasıyla 90W ve 120W şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor.