Xiaomi 14 Şubat'a Özel Mi Smart Band 4 Hediye Ediyor

Xiaomi, Sevgililer Günü kampanyası kapsamında Mi Store’lardan yapılan seçili telefon alışverişlerine Mi Smart Band 4 hediye ediyor. 12-16 Şubat tarihleri arasında süren kampanyada yüzde 20’ye varan indirim uygulanacak.

Sevgililer Günü kampanyası çerçevesinde Xiaomi, Redmi 8 ve Redmi 8A akıllı telefonları hariç olmak üzere tüm cep telefonu modellerinde yapılacak alımlara Mi Smart Band 4 hediye ediyor. Piyasa değeri 199 TL seviyesinde olan Mi Smart Band 4, 135mAh pil gücü ile 20 günden fazla kullanım süresi sunuyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, yetkili Mi Store’lardan 12-16 Şubat tarihlerinde yapacakları akıllı telefon alışverişlerinde bu bilekliğe ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyor.

Telefonların yanı sıra ekosistem ürünlerinde de yüzde 20’yi bulan indirimler de Sevgililer Günü kampanyası kapsamında tüketicilerle buluşuyor. Hava temizleyicisinden bluetooth kulaklığa ve taşınabilir şarj cihazına kadar farklı pek çok farklı aksesuarda indirim uygulanıyor.

Sevgililer Günü'ne özel bu avantajlar için Vadistanbul, Forum İstanbul, Akasya İstanbul, Optimum İstanbul, ANKAmall Ankara, İstanbul Marmara Park, İzmir Optimum, İstanbul Cevahir, İzmir Hilltown, İstanbul ÖzdilekPark, Canpark AVM ve Konya Kulesite’deki yetkili Mi Store’lara uğrayabilirsiniz.