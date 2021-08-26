Xiaomi 2. Çeyrek Raporu Paylaşıldı: Kâr Oranı Belli Oldu

Xiaomi 2. çeyrek raporu yayımlandı. Çin merkezli teknoloji devi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyük bir başarının altına imza attı.

Şirketin gelirleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %64 arttı. Düzeltilmiş net kâr ise önceki yıla kıyasla %87,4 artarak 6,3 milyar RMB oldu. Şirketin söz konusu çeyrekte toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr oranı da rekor seviyelere ulaştı.

Xiaomi 2. Çeyrek Raporu Hakkında Merak Edilenler

Toplam gelir, yıllık %64 artışla 87,8 milyar RMB’ye ulaştı.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %87,4 artışla 6,32 milyar RMB’ye yükseldi.

Brüt kâr, yıllık %96,7 artışla 15,1 milyar RMB oldu.

2021 yılının ilk yarısında öne çıkan rakamlar ise şu şekilde:

Toplam gelir, yıllık %59,5 artışla 164,67 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %92,1 artışla 29,3 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %118,4 artışla 12,39 milyar RMB’ye yükseldi.

Xiaomi Corporation, Xiaomi 2. çeyrek raporu ile ilgili açıklamasında şu sözleri kullandı:

"2021'in ikinci çeyreğinde olağanüstü performansımızın en büyük destekleyicisi 'Smartphone x AIoT' stratejimiz olmaya devam etti. İleriye dönük olarak çift marka stratejimizi uygulamaya, gelişmiş teknolojilere yaptığımız yatırımları artırmaya, yetenekleri işe alıp teşvik etmeye, kanal yapımızı genişletmeye, premium düzeyde akıllı telefon çözümlerimizi geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, ürün ve çözümlerimizde en son teknolojik yenilikleri kullanarak ve daha sofistike hale getirerek 'Smartphone × AIoT' stratejimize bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm ürün ve çözümlerimizde kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak ve dünyadaki herkese daha iyi bir yaşam sunmak için akıllı telefonlarımız ve IoT ürünlerimiz arasındaki bağlantıyı geliştirmeye devam edeceğiz."

Xiaomi, dünya çapında akıllı telefon satışları sıralamasında 2. sıraya yükselirken amiral gemisi akıllı telefon pazarındaki yerini de sağlamlaştırdı. Akıllı telefonlardan elde edilen gelir, raporlama döneminde %86,8 artışla 59,1 milyar RMB'ye ulaştı. Dünya genelinde akıllı telefon satışları yıllık %86,8 artışla 52,9 milyon adedi gördü.

Şirketin Çin pazarındaki akıllı telefon satışlarında da önemli bir artış meydana geldi. Canalys'e göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde Xiaomi'nin 2020 yılında %10,3 olan Çin akıllı telefon pazarındaki payı %16,8'e yükseldi. Xiaomi 2. çeyrek raporu, şirketin akıllı telefon satışlarındaki yıllık %35,1 artışla 3. sırada yer alarak pazardaki büyük şirketler arasında büyüme oranı en yüksek olan şirket olduğunu gösterdi.

Xiaomi 2. çeyrek raporuna göre bu yılın ikinci çeyreğinde IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde edilen gelir, bir önceki yıla kıyasla %35,9 artarak 20,7 milyar RMB'ye yükseldi. All View Cloud'a göre şirket, Çin'deki TV satışlarında arka arkaya 10 çeyrektir 1. sırasında yer alıyor.

30 Haziran 2021 itibarıyla Xiaomi'nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 arttı ve yaklaşık olarak 374,5 milyona ulaşmayı başardı.

Şirketin akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayar haricinde IoT platformuna bağlı 5 ya da daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık %44,5 artarak 7,4 milyona ulaştı.

Xiaomi 2. çeyrek raporunda yer alan bilgilere göre 2021 yılının haziran ayında AI Assistant'ın aktif kullanıcı sayısı ilk kez 100 milyonu aşarak 102 milyona yükseldi. Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %38,6 artışla 56,5 milyonu gördü.

Xiaomi'nin İnternet Hizmetleri Geliri Rekor Seviyeye Ulaştı

Şirketin internet hizmetlerinden elde ettiği gelirde de artış sürekliliği söz konusu oldu. 2021 yılının ikinci çeyreğinde şirketin internet hizmetleri geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre %19,1 arttı ve 7 milyar RMB'ye ulaştı.

2021 yılının haziran ayında MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık %32,1 artarak 453,8 milyona ulaştı. Çin'deki aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %13 artışla 124 milyona yükseldi.

2021 yılının mart ayından bu yana kullanıcı sayısı 5,3 milyon arttı. 2021 yılının haziran ayı itibarıyla dünya genelinde akıllı TV ve Xiaomi Box'ın aktif kullanıcı sayısında artış meydana gelmeye devam etti. 30 Haziran 2021 itibarıyla ücretli TV abone sayısı bir önceki yıla göre %17,1 artışla 4,7 milyona yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde çeyreğinde reklamlardan elde edilen gelir ise yıllık %46,2 artış göstererek 4,5 milyar RMB'yi gördü. 2021'in ikinci çeyreğinde yurt dışı internet hizmeti gelirleri, bir önceki seneye kıyasla %96,8 artışla 1,1 milyar RMB'ye ulaştı. Bu çeyrekte yurt dışı internet hizmetleri gelirleri, internet hizmetlerinden elde edilen toplam gelirin %15,6'sını oluşturdu.

Xiaomi Avrupa Akıllı Telefon Pazarında İlk Sıraya Yerleşti

2021'in ikinci çeyreğinde yurt dışı pazarlardaki büyümesini sürdüren şirket, dünyanın dört bir yanındaki büyük pazarlarda rekor bir performans gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde yurt dışı pazarlardan elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %81,6 artışla 43,6 milyar RMB’ye yükseldi ve toplam gelirin %49,7’sini oluşturdu.

Canalys'e göre Xiaomi, ikinci çeyrekte pazar payı açısından dünya genelinde 65 pazarda ilk 5'te yer alırken 22 pazarda 1. sırada yer aldı. Bu pazarların 10'unda ilk kez ilk sırada konumlandı.

Xiaomi, 2021'in ikinci çeyreğinde elde ettiği %28,5'lik pazar payı ile ilk kez Avrupa'da 1. sıraya yerleşmeyi başardı. Şirketin Batı Avrupa'da akıllı telefon pazar payı %22,2'ye ulaştı ve ilk üç arasına girdi.

Doğu ve Orta Avrupa'da ise %36,4 pazar payı ile üst üste üçüncü çeyrekte 1. sırada yer aldı. Xiaomi, İspanya'da %41,2 payı ile 1. sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Şirket, İtalya ve Fransa'da sırasıyla %35 ve %29,7 pazar payı ile ilk kez 1. sırada yer aldı. Şirket, %15,2 pazar payı ile Almanya'da ilk üç arasında yer aldı.

Xiaomi 2. çeyrek raporu ile sağlanan veriler, ikinci çeyreğinde Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamaların da bir önceki seneye kıyasla %56,5 artarak 3,1 milyar RMB'ye ulaştığını gözler önüne serdi.