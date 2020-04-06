Xiaomi 2 Yeni Mi TV Modelini Tanıttı: TV Pro 75 Inc ve 4K TV 4A 60 Inc

Eylül ayında 45-55 ve 65 inç TV Pro serilerini tanıtan Xiaomi firması, TV ailesine yeni üyeler ekliyor. 75 inç Mi TV Pro ve 60 inç Mi 4K TV modellerinin tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, TV ailesinin ekran büyüklüğü seçeneklerini genişletiyor.

Mi TV 4A 60 inç modelinin Mi TV Pro 75 inç modeline kıyasla daha düşük olduğu düşünülebilir. Ancak 60 inç TV, 75 inç Mi TV ile aynı değerde. İki model arasındaki tek fark ekran büyüklükleri. Mi TV 4A 60 inç modelinin Çin pazarında 1.999 CNY satış fiyatına, TV Pro 75 inç modelinin ise 5.999 CNY satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Mi TV Pro 75 inç için, kendi klasmanında en yüksek satış fiyatına sahip TV olacağı söyleniyor.

Mi TV 4A 60 inç, Mi TV Pro 75 inç Özellikleri

TV Pro 75 inç modelinde alüminyum bir kasa kullanılmış ve TV üzerinde metalik bir taban plakası bulunuyor. Diğer tüm Mi TV'lerde olduğu gibi TV Pro 75 inç modeli de PatchWall OS uyumlu. Televizyon içerisine Youku, Tencent Video gibi bir takım uygulamalar yüklenmiş vaziyette. Bunun yanı sıra Mi Full Screen TV Pro 75 inç, XiaoAI sesli asistan entegrasyonuna sahip.

Mi TV 4A 60 inç modeline bakacak olursak, TV olağanüstü ince bir çerçeveye sahip. 2GB Ram ve 8GB depolama alanı bulunuyor. 4K UHD LCD sahip olan Mi TV 4A 60 inç TV'de 64 bit Amlogic işlemci bulunuyor. TV Pro 75 inç modelinde olduğu gibi 4A 60 inç modeli de PatchWall OS uyumlu ve XiaoAl sesli asistan entegrasyonuna sahip.