Xiaomi, 200MP Kameralı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Yeni gelen söylentilere göre Motorola, 200MP kameralı bir telefon üzerinde çalışan tek şirket değil gibi görünüyor. Digital Chat Station, 200MP sensörlü, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili, 120Hz ekranlı ve 5.000 mAh pilli bir Xiaomi telefonunun yolda olduğunu bildiriyor.

Digital Chat Station şimdilik marka adı vermese de daha önceki söylentiler bu telefonun Xiaomi telefonu olduğu, özellikle de Redmi K50S Pro olduğu düşünülüyor. Bu ihtimalin doğru olmadığı senaryoda ise Xiaomi 12T Pro olma ihtimali var. Tabii her iki cihaz aynı cihaz olup farklı pazarlarda farklı isimlerle piyasaya sürülecek de olabilirler.

Xiaomi, 200MP Kamera İçin ISOCELL HP1 veya ISOCELL HP3 Kullanacak

Digital Chat Station'a göre sensör, Samsung'un ISOCELL HP1 veya ISOCELL HP3'ü olacak. Her ikisi de 200MP çözünürlüğe sahip ancak fark optik formatta ve piksel boyutunda. Cihaz sırasıyla 1/1.22” ve 0.64µm ve 1/1.4” ve 0.56µm (4'ü 1 arada gruplamadan önce) özellikleri bulunan kameralara sahip olacak.

Motorola'nın bu ay içerisinde piyasaya süreceği söylenen 200MP kameralı telefonu ISOCELL HP1'i kullanıyor ve bugün erken saatlerde sensörün 4'ü 1 arada piksel gruplama etkinken neler yapabileceğini gösteren bir görsel yayınlanmıştı.

Şimdilik Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen yeni 200MP kameralı telefon hakkında başka bir detay yok ancak Xiaomi'nin Leica ile olan anlaşmasını uzatması, sektörün en iyi kamerasına sahip olması beklendiği noktada haberleri doğrular nitelikte olabilir. Xiaomi'nin bu telefona pek çok pazarda yer vereceği ve telefonun adından söz ettireceği söyleniyor.

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