Xiaomi, 2017'de Kasasına 1 Milyar Dolar Koydu

Hiç şüphesiz bu yılın en hızlı gelişen şirketlerinden biri Çin merkezli Xiaomi firması. Şirket, son birkaç yıldır farklı ülkelerin pazarlarında boy göstermeye çalışıyor ve gerçekten başarılı ürünler ortaya koyuyor. Bugün şirkete dair yayınlanan yeni bir raporda, gelir beklentisinin aşılacağı ve Xiaomi'nin net karının en az 1 milyar dolar olacağı ön görülüyor.

Rakiplerine göre her zaman daha ucuz fiyat politikasını benimseyen ve teknoloji gündeminden geri kalmayan Çinli üretici, bu yıl içerisinde beklenmedik bir büyüme gerçekleştirdi. Akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, kulaklıktan drone'a kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, ürettiği ürünlerde istediği başarıyı elde etti. Ayrıca başarılı satış politikasıyla Avrupa'da ve Asya'nın pek çok ülkesinde adını sık sık duyuran Xiaomi'nin bu yıl 17 ila 18 milyar dolar arasında bir gelire sahip olacağı ve bu gelirden de 1 milyar dolar kar edeceği belirtiliyor.

2018 yılında da adını sıkça duyacağımız Xiaomi, yeni yılda gelir beklentisini artıracağı ve yeni yılda şirket gelirinin iki katına çıkacağı ifade ediliyor. Ayrıca şirketin 2018'de en büyük teknoloji IPO'larından (halka arz) biri olması bekleniyor. Hatta Çinli üreticinin 2019'da 100 milyar dolarlık bir IPO olmasının makul olacağı ön görülüyor.

Henüz net karı hakkında açıklamada bulunmayan Xiaomi, sadece geçtiğimiz aylarda gelir hedeflerinin15 milyar doları geçtiğini doğrulamıştı. Ayrıca şirketin bu yıl içerisinde 90 milyondan fazla akıllı cihaz sattığı düşünülüyor.